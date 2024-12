Polizei stoppt am Gotthard wegen Schnees den Verkehr

Schnee an Heiligabend? In diesen Städten gibt es weisse Weihnachten

Die Wetterdienste hatten für Sonntag das Eintreffen einer Kaltfront in der Schweiz angekündigt – mit Schneefall teilweise bis in die Niederungen respektive Täler. Bis Heiligabend erwarten die Meteorologen in zentralen Lagen der Alpen innerhalb von 75 Stunden bis zu 125 Zentimeter Schnee.

Haftbefehl: Magdeburg-Amokfahrer muss in Untersuchungshaft – Mordermittlung läuft an

Strom viel zu teuer? Mega-Dividenden in Energiefirmen sorgen für Kritik – die Sonntagsnews

Die Mitte bringt einen Gegenvorschlag zur «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative, die Swiss ärgert sich über die Gepäcksortieranlage am Flughafen und ein Psychiater der Stadt Zürich präsidiert eine Sekte: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Der Bund hat das Genfer Zentrum für humanitären Dialog beauftragt, in der eritreischen Diaspora in der Schweiz zu vermitteln. Wie der «Sonntagsblick» berichtete, soll die Organisation, die weltweit Kriegsparteien an den Verhandlungstisch bringt, Spannungen zwischen Anhängern und Gegnern der eritreischen Militärdiktatur deeskalieren. Martin von Muralt, Delegierter des Sicherheitsverbunds Schweiz (SVS), bestätigte der Zeitung erste Gespräche mit den betroffenen Gruppen. Ziel des Projekts sei es, Gewalt auf Schweizer Strassen durch Dialog zu verhindern. Die Vermittlung gestaltet sich laut von Muralt jedoch schwierig, da es auch innerhalb der Gruppierungen unterschiedliche Auffassungen gibt. Wiederholt kam es in der Schweiz zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in der eritreischen Gemeinschaft.