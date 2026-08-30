Ausserdem schreibt die Zeitung, dass der Mann ein Einzelgänger sein soll, der wütend auf die Welt sei. Gerüchten zufolge soll er Verbindungen zur Schweizer Armee haben. (hkl)
Täter soll sich laut Bericht der Polizei gestellt haben + 2 Verletzte aus Spital entlassen
Das ist bekannt:
- Am frühen Sonntagmorgen kam es im Schachen in der Stadt Aarau zu einer Schiesserei. Eine 22-jährige Italienerin kam ums Leben, fünf Personen wurden verletzt.
- Die Täterschaft war zunächst unbekannt und flüchtig. Am Montagmittag informierte die Aargauer Polizei, dass ein 43-jähriger Schweizer unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden konnte.
- Die Hintergründe und das Motiv für die Tat sind weiterhin unbekannt, die Ermittlungen diesbezüglich laufen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt.
Täter soll sich laut Bericht der Polizei gestellt haben
Ausserdem schreibt die Zeitung, dass der Mann ein Einzelgänger sein soll, der wütend auf die Welt sei. Gerüchten zufolge soll er Verbindungen zur Schweizer Armee haben. (hkl)
Zwei Personen aus Spital entlassen
Schüsse in Aarau: Polizei nimmt 43-jährigen Mann fest
Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Tat sowie zu den Hintergründen und dem möglichen Motiv seien weiterhin im Gang. Zum aktuellen Zeitpunkt gehen die Behörden von einem Einzeltäter aus. Die Aargauer Kantonspolizei will am kommenden Mittwoch um 14 Uhr erneut in einer Medienkonferenz zu den neuesten Entwicklungen informieren.
(con)
Krebsliga Aargau sagt Charity-Lauf im Aarauer Schachen ab
Solange die Pferderennbahn nicht freigegeben sei, sei die Absage der einzig richtige Schritt, teilte die Krebsliga am Montag mit. Der Charity-Vollmondlauf hätte in diesem Jahr erstmals auf der Pferderennbahn stattfinden sollen.
Im vergangenen Jahr hatten mehr als 400 Personen am Lauf teilgenommen. Die Krebsliga Aargau plant den nächsten Vollmondlauf für August 2027. (sda)
Nach Schiesserei in Aarau: Internationale Fahndung läuft
Das Fedpol hat derweil zwei Verbindungsoffiziere nach Aarau entsandt, wie das Bundesamt am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Ihre Aufgabe sei es, den direkten Informationsaustausch und die Koordination zwischen den beteiligten Behörden sicherzustellen sowie den allfälligen Unterstützungsbedarf laufend zu prüfen.
Das Fedpol stehe in engem Kontakt mit den Aargauer Behörden. In der Zentrale in Bern sei zur Koordination der unterstützenden Massnahmen eine Führungsstruktur eingerichtet worden. Die Ermittlungen lägen jedoch bei der Kantonspolizei. (sda)
Bislang keine neuen Informationen zur Schiesserei in Aarau
Man werde bei Gelegenheit informieren, hiess es vonseiten Polizei am Montag weiter. Der Grosseinsatz der Polizei dauert an.
Am Sonntagmorgen kam es an einer Raveparty in Aarau zu einer tödlichen Schiesserei. Eine 22-jährige Italienerin wurde dabei getötet. Eine deutsche Staatsangehörige sowie vier Männer mit Schweizer Staatsangehörigkeit im Alter von 24 bis 31 Jahren seien mit leichten bis schweren Verletzungen in Spitäler transportiert worden. Nach früheren Angaben der Polizei befindet sich keiner Verletzten in Lebensgefahr. (sda)
Bundespräsident Parmelin zeigt sich betroffen
«Ich bin tief betroffen über die tragischen Ereignisse der vergangenen Nacht in Aarau. Mein aufrichtiges Beileid gilt der Familie und Angehörigen des jungen Opfers. Meine Gedanken sind auch bei allen Verletzten, denen ich eine rasche und vollständige Genesung wünsche», schrieb der Bundespräsident weiter.
In diesen schweren Stunden gelte seine ganze Anteilnahme allen Menschen, die von diesem tragischen Ereignis betroffen seien. (sda)
Zwei Verletzte sind ebenfalls italienische Staatsangehörige
Giorgia Meloni äussert sich auf X
Laut Meloni heisst das Todesopfer Maria Spinelli.
Die Tote ist Italienerin
Zuvor hatten italienische Nachrichtenagenturen von einem Telefonat Cassis' mit Tajani berichtet. Nicolas Bideau, Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA diese Berichte. Cassis habe im Namen des Bundesrates sein Beileid für den Tod der Frau zum Ausdruck gebracht. (sda)
Polizei hält am Abend Medienkonferenz ab
Aktuelle Infos der Polizei
Aargauer Regierungsrat äussert sich zur Tat
Seine Gedanken seien bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Menschen, die dieses schreckliche Ereignis hätten miterleben müssen. Der Aargauer Regierungsrat dankt «den Einsatzkräften und allen Beteiligten», wie es im am Sonntagmittag veröffentlichten Beitrag weiter heisst. (sda)
Der Regierungsrat ist tief betroffen über die Gewalttat in Aarau und verurteilt diese. Seine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen Menschen, die dieses schreckliche Ereignis miterleben mussten. Grosser Dank gilt den Einsatzkräften und allen Beteiligten. pic.twitter.com/0HkVu19UXK— Kanton Aargau (@kantonaargau) August 30, 2026
Die Polizei informiert um 14 Uhr
Rave-Veranstalter sprechen ihre «aufrichtige Anteilnahme» aus
Deutsche Polizei an Fahndung beteiligt
Zu den in Deutschland durchgeführten Massnahmen wurden keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben. Nach dem oder den Tätern wird aktiv gefahndet.
In der Schweiz wiederum waren am Sonntagmittag weit über 100 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, wie Pascal Wenzel, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, zu einer Reporterin von Keystone-SDA vor Ort sagte. (sda)
Aarauer Stadtpräsident äussert sich
Hanspeter Hilfiker, Stadtpräsident von Aarau
Präsident des Aargauischen Rennvereins zum Vorfall
Vom Vorfall erfahren habe er vom Platzwart. «Er rief an und sagte, ich solle nach Aarau kommen, es sei etwas ganz Schlimmes passiert.» Selbst habe er nichts mitbekommen. Steudler drückt allen Betroffenen sein Mitgefühl aus. «Meine Gedanken sind bei allen, die da waren. Ich finde fast keine Worte.» Ob das für nächsten Sonntag geplante Pferderennen, das letzte der Saison, stattfindet, kann Steudler noch nicht sagen. Das werde nun evaluiert.
Polizei nennt Details zu Opfern
++Nach vorläufigen Erkenntnissen haben die nächtlichen Schüsse in Aarau sechs Opfer gefordert. Eine 22-jährige Frau erlag vor Ort ihren Verletzungen. Leicht bis schwer verletzt im Spital befinden sich vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 27 Jahren.— Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026
DJ meldet sich zu Wort
2500 Personen an Rave
Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Man zeige vorsorglich über Aarau hinaus erhöhte Präsenz, hiess es weiter.
Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft laufe «auf Hochtouren», sagte ein Polizeisprecher zu einer Reporterin von Keystone-SDA vor Ort. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat seien noch unklar, hiess es weiter. (sda)
Polizei fahndet nach unbekannter Täterschaft
Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft. Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind noch unklar.— Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026
Die Kantonspolizei Aargau ist mit einem Grossaufgebot im Einsatz und hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Ein Todesopfer, fünf teils schwer verletzt.
++Nach vorläufigen Erkenntnissen haben die nächtlichen Schüsse im Aarauer Schachen ein Todesopfer und fünf, zum Teil schwer verletzte Personen gefordert.— Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026