Täter soll sich laut Bericht der Polizei gestellt haben + 2 Verletzte aus Spital entlassen

Gegenüber Tele M1 hat sich auch der Präsident des Aargauischen Rennvereins, Pascal Steudler, zum Vorfall geäussert. Der Verein vermietet die Pferderennbahn seit Jahren für den Rave. Bisher sei es «immer eine super, perfekte Party», das Sicherheitskonzept habe immer funktioniert.



Vom Vorfall erfahren habe er vom Platzwart. «Er rief an und sagte, ich solle nach Aarau kommen, es sei etwas ganz Schlimmes passiert.» Selbst habe er nichts mitbekommen. Steudler drückt allen Betroffenen sein Mitgefühl aus. «Meine Gedanken sind bei allen, die da waren. Ich finde fast keine Worte.» Ob das für nächsten Sonntag geplante Pferderennen, das letzte der Saison, stattfindet, kann Steudler noch nicht sagen. Das werde nun evaluiert.