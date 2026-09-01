Polizeirapport

Bündner Polizei findet bei Mann Kokain – in seinem Haus stösst sie noch auf anderes

Während einer Hausdurchsuchung in Trimmis hat die Bündner Polizei am Mittwoch kiloweise Drogen gefunden. Unter anderem Kokain, Marihuana und Ecstasy. Zudem stellte die Polizei zwei Faustfeuerwaffen samt Munition sicher. Ein Mann wurde festgenommen.

Während einer Personenkontrolle versuchte ein Mann 50 Gramm Kokain zu entsorgen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung fanden Ermittler mehrere Kilogramm weiterer Betäubungsmittel, darunter Kokain, Marihuana, Ketamin und Ecstasy.

Drogen, Waffen, Munition – die Bündner Polizei hat bei dem Mann zu Hause allerlei gefunden. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Ebenfalls stiess die Polizei gemäss Communiqué auf über 30'000 Franken sowie 1500 Euro. Die gefundenen Waffen waren nicht registriert.

Der 31-jährige Schweizer befindet sich in Untersuchungshaft. «Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz», heisst es in der Mitteilung abschliessend. (sda)