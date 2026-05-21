recht sonnig11°
DE | FR
burger
International
Reisen

Noto Airport in Ishikawa in Japan wird zu einem Pokémon-Flughafen

Pokémon Flughafen Japan Noto Satoyama Airport
In Japan gibt es bald einen Pokémon-Flughafen.Bild: Noto Satoyama Airport

In Japan gibt es bald einen Pokémon-Flughafen – so sieht er aus

21.05.2026, 09:5021.05.2026, 09:50

Das Pokémon-Universum ist bald um eine Attraktion reicher. Der Flughafen Noto in der zentraljapanischen Präfektur Ishikawa nennt sich ab Sommer «Noto Satoyama Pokémon With You Airport» und wird damit der weltweit erste Flughafen mit den Fantasiewesen im Namen sein, wie die Präfekturregierung stolz mitteilte.

Pokémon Flughafen Japan Noto Satoyama Airport
Besonders prominent in diesem Raum ist Pikachu.Bild: Noto Satoyama Airport

Inspiriert von den global beliebten Monsterfiguren wird das Gelände entsprechend umgestaltet. Das Projekt ist Teil der Bemühungen zum Revitalisieren der Noto-Halbinsel, die 2024 von einem verheerenden Erdbeben und heftigen Regenfällen heimgesucht worden war.

Pokémon Flughafen Japan Noto Satoyama Airport
So sieht die Ankunftshalle im 1. Stock aus.Bild: Noto Satoyama Airport

So wartet auf die Fluggäste zur Neueröffnung am 7. Juli unter anderem ein grosser in der Luft schwebender Ballon in Gestalt von Pikachu auf einem Flugzeug, umgeben von unzähligen Pokémon-Charakteren an den Wänden. Insgesamt 111 Flug-Pokémon zieren das Airport-Gelände, dazu kommen Pikachu, Plusle und Minun als 3D-Monumente sowie Merchandise-Läden. Der Flughafen wird den neuen Namen bis zum 30. September 2029 verwenden.

Pokémon soll Erdbeben-Region helfen

Derzeit trägt der kleine Regionalflughafen den Namen Noto Satoyama Airport. Er wird nur für Inlandsflüge genutzt und verbindet in erster Linie die Halbinsel Noto mit Tokio. Der Gouverneur von Ishikawa, Yukiyoshi Yamano, sagte japanischen Medien: «Ich möchte den Kindern in Noto ein aufregendes Erlebnis bieten und ihnen so viel Kraft wie möglich geben.» Zudem soll die Aktion viele Touristen anlocken.

Pokémon Flughafen Japan Noto Satoyama Airport
Auch im Aussenbereich sind die Pokémons omnipräsent.Bild: Noto Satoyama Airport

Weitere Projekte in dem ehemaligen Katastrophengebiet umfassen laut japanischen Medienberichten die Installation von Kanaldeckeln mit Pokémon-Motiven und die Eröffnung von Fussbädern, die mit Pokémon-Figuren dekoriert sind.

Video: watson/Michael Shepherd

Der Name Pokémon ist eine Zusammenziehung der englischen Wörter «Pocket» (zu Deutsch: Tasche) und «Monster» – also «Taschenmonster». Bekannt wurden die knallbunten Figuren durch die Spiele des japanischen Videospielkonzerns Nintendo. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema Pokémon:

Schweizer Familie enthüllt bisher geheime Pokémon-Sammlung – sie ist Millionen wert
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
PokéNatomy: Die Anatomie der Pokémon
Wer kennt die meisten Pokémon
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hitziges Telefon zwischen Trump und Netanjahu: «Er wird tun, was ich von ihm verlange»
US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sind Medienberichten zufolge wegen des weiteren Vorgehens gegenüber dem Iran in einem Gespräch aneinandergeraten.
Grund dafür seien unterschiedliche Vorstellungen, wie mit einem neuen Vorschlag zur Beendigung des Iran-Kriegs umzugehen sei, berichteten das Portal «Axios» und das «Wall Street Journal» unter Berufung auf ungenannte Quellen.
Zur Story