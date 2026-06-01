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Flughafen Zürich verzeichnet auch im Mai mehr Flugbewegungen

Airbus A350 Swiss Flughafen Zürich
Der verkehrsreichste Tag war mit 884 An- oder Abflügen der 22. Mai, der Freitag vor Pfingsten.Bild: Youtube/Swiss

Flughafen Zürich verzeichnet auch im Mai mehr Flugbewegungen

01.06.2026, 07:3401.06.2026, 07:34

Der Flughafen Zürich hat im Mai 2026 ungeachtet geopolitischer Spannungen erneut mehr Flugbewegungen registriert als im Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 25'071 Starts und Landungen gezählt, was einem Anstieg von 5,1 Prozent gegenüber Mai 2025 entspricht. Dies geht aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur AWP vom Montag hervor.

Der verkehrsreichste Tag war mit 884 An- oder Abflügen der 22. Mai, der Freitag vor Pfingsten. In den ersten fünf Monaten 2026 summierten sich die Flugbewegungen auf 106'715 und lagen damit 4,1 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum Vor-Corona-Niveau von 2019 fehlen aber noch 1,6 Prozent.

Seit dem Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar hat der Flugverkehr in Zürich kontinuierlich zugenommen. So schnitt nach März und April nun auch der Monat Mai über dem Vorjahreswert ab. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Europaverkehr, während die Zahl der Interkontinentalflüge rückläufig war.

Die Zahlen zu den Flugbewegungen basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, die alle Flüge nach Instrumentenflugregeln (IFR) erfasst. Dazu zählen neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Sie gelten als Indikator für die Verkehrsentwicklung, können jedoch aufgrund von Auslastung und Flugzeuggrösse von den Passagierzahlen abweichen.

Die detaillierten Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Mai werden am 10. Juni veröffentlicht. (sda/awp)

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