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Unfall in Schiers GR: Zwei Tote

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Heftiger Unfall in Schiers GR – zwei Personen verstorben

10.08.2026, 11:1710.08.2026, 11:47

Am Sonntagnachmittag ist es in der Bündner Gemeinde Schiers auf der Nationalstrasse N28 zu einer Frontalkollision gekommen. Zwei Personen verloren dabei ihr Leben, wie die Kantonspolizei Graunbünden meldet. Drei weitere Personen wurden leicht bis schwer verletzt.

Ein Auto mit Schweizer Kennzeichen geriet auf einer langen, geraden Strecke zwischen Schiers und Grüsch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenwagen aus Italien, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit. Durch die Wucht der Kollision wurde dieser auf die Leitplanke zwischen Fahrbahn und Bahntrassee geschleudert. Der Personenwagen aus Italien kam seitlich liegend zum Stillstand.

Unfall Schiers 10.8.26
Beim Unfall starben zwei Personen.Bild: Kantonspolizei Graubünden

Der Fahrzeuglenker aus Italien und eine Mitfahrerin erlitten tödliche Verletzungen. Eine weitere Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Im Schweizer Auto verletzten sich der Fahrzeuglenker, eine Frau und ein Kind leicht.

Die Verletzten wurden in Spitäler gebracht, hiess es in der Polizeimeldung weiter. Im Einsatz standen unter anderem vier Rettungswagen, drei Helikopter sowie Polizei und Feuerwehr. Zahlreiche Personen hätten vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet.

Aufgrund des Unfalls blieb die Nationalstrasse N28 während rund viereinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. (sda/dab)

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