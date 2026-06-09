Neu bei der Swiss: digitale Menükarten. Bild: Swiss

Auch Vorbuchung möglich: Die Swiss führt digitale Menükarten ein

Die Swiss führt für alle Strecken und Reiseklassen digitale Menükarten ein. Das Angebot gilt ab sofort.

Mehr «Schweiz»

Vor dem Flug noch kurz anschauen, was es zu essen gibt? Das ist bei der Swiss ab sofort möglich. Wie die Airline in einer Medienmitteilung schreibt, sind neu digitale Menükarten in der Swiss-App sowie auf swiss.com abrufbar.

Gemäss der Mitteilung entspricht die Neuerung den Bedürfnissen der Reisenden. Heike Birlenbach, Chief Customer Officer von Swiss, sagt: «Viele unserer Gäste möchten schon vor dem Flug wissen, was sie erwartet, ganz ähnlich wie bei einem Restaurantbesuch, bei dem man vorab einen Blick in die Speisekarte wirft.»

Die digitale Menükarte ist dabei mindestens sechs Wochen vor Abflug online einsehbar, auch ohne Buchungsnummer, wie die Swiss schreibt. Mit der Buchungsnummer können Passagiere zudem – je nach Flug und Reiseklasse – auf zusätzliche Services wie Pre-Select oder Pre-Order zugreifen und ihre Mahlzeiten vorab auswählen oder vorbestellen.

Der Zugriff erfolgt über den «Meal»-Button in der Swiss-App oder über swiss.com/menu. Die digitale Menüansicht ergänzt die gedruckten Menükarten an Bord, ersetzt diese jedoch nicht, heisst es. (ome)