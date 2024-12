Ein richtiger (links) und ein falscher (rechts) QR-Code. bild: kapo luzern

Polizei Luzern warnt: Vorsicht vor diesen falschen QR-Codes

Mehr «Schweiz»

Wer in der Stadt Luzern sein Auto parkiert, muss aufpassen, dass er beim bargeldlosen Bezahlen nicht Betrügern auf den Leim geht. Wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte, sind am Montag an mehreren Dutzend Parkuhren gefälschte QR-Codes für das Bezahlen per Twint festgestellt worden.

Die Luzerner Polizei ruft die Automobilistinnen und Automobilisten wegen dieser Betrugsmasche zur Vorsicht auf. Für das Scannen des Bezahlocodes solle immer die Twint- oder Park-App verwendet werden. Sei der Code gefälscht, erscheine eine Fehlermeldung.

Betrüger rufen deswegen ihre Opfer explizit dazu auf, zum Scannen die Kamera und nicht die App zu verwenden. Zu erkennen sind falsche Codes gemäss Luzerner Polizei auch daran, dass sie oft Rechtschreibfehler haben oder der Druck minderwertig sei. Auch sind sie über die originalen Kleber geklebt. (sda)