LGBTIQ-Magazin «Mannschaft» stellt Ausgaben ein

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Das Schweizer LGBTIQ-Magazin Mannschaft stellt seinen Betrieb ein. Nach 16 Jahren und insgesamt 125 Ausgaben erscheint im Juni 2026 die letzte Printausgabe des Magazins, wie die Redaktion bekannt gibt.

Als Grund nennt das Team die zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen für unabhängigen Journalismus. Die Produktion eines Mediums mit journalistischem Anspruch und enger Anbindung an die Community erfordere einen immer grösseren strategischen und personellen Aufwand. Nach mehreren grundlegenden Neuausrichtungen in den vergangenen Jahren habe man entschieden, die Publikation selbstbestimmt zu beenden.

«Mannschaft» sei gegründet worden, um queeres Leben sichtbar zu machen und Themen aus der LGBTIQ-Community journalistisch zu begleiten.

Die 125. und letzte Ausgabe erscheine am 18. Juni 2026. Die Website werde redaktionell noch bis Ende Juni aktualisiert und bleibe bis Ende Jahr online. (hkl)