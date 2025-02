Migros verkauft Micasa und schliesst Do it – Ende von Franchise-Vertrag mit Alnatura

Zudem steigt die Migros aus dem Franchise-Vertrag mit Alnatura aus, wie der Detailhändler am Dienstag mitteilte. (rbu/sda/awp)

Die Migros verkauft ihre Möbelhändlerin Micasa ans Management und schliesst die meisten Do it + Garden-Filialen bis Ende Juni.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Dieser Bündner sorgte für Blochers Abwahl – das sagt er über einen Mitte-Sprengkandidaten

Das Bundesratsticket der Mitte steht in der Kritik, was Spekulationen um einen möglichen Sprengkandidaten befeuert. Andrea Hämmerle, einstiger Drahtzieher der Blocher-Abwahl, sagt, was es braucht, damit ein solcher Geheimplan funktionieren kann.

«Gewählt ist mit 125 Stimmen: Frau Widmer-Schlumpf.» Auf der linken Ratsseite brach Jubel aus, als der damalige Nationalratspräsident André Bugnon am 12. Dezember 2007 das Resultat des zweiten Wahlgangs verlas. Justizminister Christoph Blocher war abgewählt – die Mehrheit der Stimmen holte stattdessen eine Bündner Regierungsrätin, die selbst nicht damit gerechnet hatte.