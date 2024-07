Schon in trockenen Tüchern ist der Verkauf von Melectronics: 20 der 37 Elektronik-Fachmärkte gehen an Mediamarkt, die restlichen 17 werden geschlossen, wie kürzlich bekannt wurde. (awp/sda/ome)

Die Migros hatte im letzten Februar angekündigt, sich von SportX trennen zu wollen. Dies war Teil der Fokussierungsstrategie auf das Kerngeschäft. Ebenfalls verkauft werden sollen die Reisetochter Hotelplan, Micasa, Do it + Garden, Bike World sowie die Kosmetik- und Hygienetochter Mibelle.

Die Migros verkauft Teile des Sporthändlers SportX an die Dosenbach-Ochsner Gruppe. Dies gibt die Migros am Dienstagmorgen bekannt.

