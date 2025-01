Pendlerinnen und Pendler müssen mit grossen Einschränkungen am Mittwochmorgen rechnen. Bild: KEYSTONE

Pendlerchaos zwischen Bern und Zürich – erste Züge fahren wieder

Die Zugstrecke zwischen Zürich und Olten ist auf dem Teilstück zwischen Aarau und Olten unterbrochen. Wegen einer Fahrleitungsstörung kommt es zu grossen Einschränkungen für die Pendler.

Nach der Fahrleitungsstörung bei Däniken SO haben die SBB am Mittwochmorgen ab 07.30 Uhr vereinzelte Fernverkehrsverbindungen wieder aufgenommen. Die Züge IC 1 und IC 8 hielten ausserordentlich in Olten.

Mit dem Halt sollen die weiterhin ausfallenden Verbindungen teilweise ersetzt werden, teilten die SBB mit. Auch die Regionalzüge IR 16 und RE 12 mit Halt in Olten und Aarau könnten ab 07.30 Uhr wieder verkehren und so die Ersatzbusse entlastet werden.

Es sei jedoch sehr schwierig, genügend Busse mit Chauffeuren aufzubieten. Deshalb müssten die Reisenden mit «engen Platzverhältnissen und Wartezeiten» rechnen. Die SBB arbeiteten mit Hochdruck daran, die Störung schnellstmöglich zu beheben.

Die Einschränkungen dürften bis 14 Uhr dauern, hiess es weiter. Bis dahin sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Zur Fahrleitungsstörung bei Däniken SO kam es am frühen Mittwochmorgen. Betroffen waren die Linien IC1, IC3, IC5, IC8, IR16, IR35, IR37, RE12, S23, S26 und S29.

Die SBB entschuldigten sich bei ihren Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten und listeten die Alternativ-Verkehrsmittel und -Routen wie folgt auf:

Reisende zwischen Aarau und Olten, Bahnhof benützen die Ersatzbusse.

Reisende zwischen Olten, Bahnhof und Aarau, Bahnhof benützen die Ersatzbusse.

Reisende zwischen Tecknau, Gelterkinden, Sissach, Liestal und Zürich HB reisen via Basel SBB.

Reisende zwischen Genève-Aéroport, Genève, Lausanne, Bern, Olten und Zürich HB reisen via Luzern.

Reisende zwischen Genève-Aéroport, Genève, Lausanne, Bern und Zürich HB reisen via Basel SBB.

Reisende zwischen Basel SBB und Lenzburg reisen via Brugg AG.

Reisende zwischen Biel/Bienne, Grenchen Nord, Grenchen Süd, Olten und Zürich HB reisen via Basel SBB.

Reisende zwischen Bern, Olten und Brugg AG, Baden reisen via Basel SBB.

(con)