Diese Woche erwarten uns viel Sonnenschein und hohe Temperaturen. Auch der Saharastaub könnte wieder ein Thema werden. Bild: keystone

Viel Sonne und hohe Temperaturen: Aber am Wochenende könnte der Saharastaub zurückkommen

Mehr «Schweiz»

Das Wetter in der Schweiz präsentiert sich diese Woche wegen eines Hochdruckgebietes über dem Nordmeer fast überall von seiner besten Seite. Bis Sonntag dürften uns viel Sonne und hohe Temperaturen durch den Tag begleiten, nur am Morgen dürfte es jeweils frisch werden, schreibt MeteoNews.

Die Wetterprognose für diese Woche: Viel Sonne und warme Temperaturen. Bild: MeteoNews

Am Wochenende könnten die Temperaturen lokal sogar über 20 Grad steigen. Im Süden dürfte diese Marke bereits am Donnerstag geknackt werden.

Bis Samstag steigt die Nullgradgrenze auf rund 3500 Meter an. Je nach Wettermodell ist es möglich, dass dann auch zunehmend Saharastaub zu uns in die Schweiz kommt, wie MeteoNews weiter schreibt. In den nördlichen Alpentälern muss zudem mit Föhn gerechnet werden.

Erst am Sonntag könnte dann wieder etwas Regen fallen, vor allem in der Westschweiz und im Jura könnte es nass werden. Aber auch im Süden dürfte es etwas Regen geben, im Norden dagegen wird es wohl nur bewölkt sein. (ome)