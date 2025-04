Die älteste noch erhaltene Dampflokomotive der ehemaligen Emmentalbahn steht vor einem spektakulären Comeback. Bild: Screenshot Youtube

Älteste noch erhaltene Dampflok der ehemaligen Emmentalbahn steht vor dem Comeback

Die älteste noch erhaltene Dampflokomotive der ehemaligen Emmentalbahn steht vor einem spektakulären Comeback. Nach erfolgreichen Tests hat die «Langnau» grünes Licht für Fahrten mit historischen Extrazügen erhalten.

Diese verkehren am Jubiläumswochenende «150 Jahre Emmentalbahn» vom 17./18. Mai, wie das Organisationskomitee am Montag mitteilte. Die Dampflok «Langnau» befindet sich im Besitz des Verkehrshauses Luzern und gehörte in den letzten 36 Jahren zu den Attraktionen der Schienenhalle.

«Das Bahnjubiläum ‹150 Jahre Emmentalbahn› soll eine lebendige Präsentation der Eisenbahngeschichte werden.» Organisationskomitee

Nun wurde sie für fünf Jahre an den Verein Dampfbahn Bern ausgeliehen. Anfang dieses Jahres wurde die Lok nach Konolfingen gebracht. Der Verein brachte sie wieder in Schuss.

Nach dem erstmaligen Anheizen Ende März wurden weitere technische Anpassungen vorgenommen, um die Voraussetzungen für die amtliche Kesselprüfung zu erfüllen. Nach der offiziellen Kesselabnahme fand am 12. April eine Probefahrt statt, welche erfolgreich verlief.

Alle Festorte am Jubiläumswochenende

Am Jubiläumswochenende bietet sich dem Publikum laut Mitteilung eine einmalige Gelegenheit, in die Welt historischer Züge einzutauchen. Fahrten mit dampfbetriebenen und elektrischen Extrazügen ermöglichten Reisen durch verschiedene Epochen der Eisenbahngeschichte. (sda/ome)