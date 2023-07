Viele der vorgestellten Modelleisenbahnen wechseln auch immer wieder in den Nachtmodus. Bild: Fondation des Chemins de fer du Kaeserberg

Rauszeit

Hier kommen 9 Tipps für alle grossen (Modell-)Zugfans

Mit Modelleisenbahnen kann ich nichts anfangen. Im Gegensatz zu meinen Kindern. Die lieben sie. Darum kenne ich (praktisch) alle entsprechenden Museen und Anlagen der Schweiz. Und ganz ehrlich: Sie sind grossartig.

Mit Modelleisenbahnen konnte ich nie viel anfangen. Aber Kinder verändern ja die Welt. Weil meine Sprösslinge so Zug-Fans sind, kenne ich mich mittlerweile mit Spurweiten, Nenngrössen, dem roten Doppelpfeil «Churchill» und was es da alles gibt aus. Oder ich weiss zumindest, wo meine Kinder glücklich sind. Und ich auch ein bisschen.

Granges-Paccot FR

Öffnungszeiten: meist mittwochs und an einem Weekend-Tag. Dazu an weiteren Publikumstagen. Alle Infos findest du hier.

Wir starten in der Chemins de fer du Kaeserberg in Granges-Paccot bei Fribourg. Die Landschaft und Bahnhöfe wurden frei erfunden, man «fühlt» sich aber in der Schweiz.

Bild: Fondation des Chemins de fer du Kaeserberg

Auf drei Ebenen führen 2045 Meter Gleis durch die Räumlichkeiten. 17 Jahre wurde am Modell gearbeitet, 6500 Figuren, 300 Lokomotiven und 5400 Bäume wurden unter anderem in die Anlage integriert.

Übrigens: Gründer von Kaeserberg ist Marc Antiglio, der schon früh Modelleisenbahnen baute. Oft war Willy Kaeser mit dabei. In der Zeit, als Antiglio eine richtig grosse Anlage bauen wollte, erlag Kaeser einer schweren Krankheit. Ihm zu Ehren nannte er sein Projekt Kaeserberg.

Hier gibt es alle Infos.

Le Bouveret VS

Öffnungszeiten: täglich von März bis anfangs November.

Alle Infos findest du hier.

Der Swiss Vapeur Parc in Le Bouveret ist keine klassische Modelleisenbahn-Anlage, sondern ein Park mit 19'000 Quadratmetern Fläche, auf welchem Zugmodelle im Massstab 1/4 die Gäste herumfahren.

Unterwegs auf einem der Zügli im Swiss Vapeur Parc. Bild: Reto Fehr

In die Landschaft wurden neben den vier Bahnhöfen über 30 Gebäude gesetzt, so auch eine Miniatur des Schlosses von Aigle oder der Kirche von Saanen.

Im Hintergrund das Schloss von Aigle im Mini-Format. Bild: Swiss Vapeur Parc

Drei verschiedene Lokalitäten für Verpflegung sorgen für das leibliche Wohl. Und wenn du dann genug von den Zügen hast: Daneben am Genfersee sorgt der Wasservergnügungspark Aquaparc für Erfrischung.

Hier gibt es alle Infos.

Auch Dampfloks sind im Swiss Vapeur Parc unterwegs. Bild: Swiss Vapeur Parc

Lichtensteig SG

Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag und Sonntag.

Alle Infos findest du hier.

Zurück zu Modelleisenbahnen. Und zwar nicht zu irgendeiner, sondern zur grössten Spiel- und Hobbyeisenbahn in Spur 0. Vor dem Panoramabild des Alpsteins drehen bis zu 15 Züge bei den regelmässigen Vorführungen (vier pro Tag) ihre Runden. Dann leuchtet und rattert alles.

Vorführung der grössten Anlage Video: watson

Neben den Vorstellungen können Kinder bei zwei kleineren Modellen selbst mit Zügen fahren und einige Weichen stellen oder den kleinen Bahnen zuschauen.

Verschiedene kleine Modellbahnen können die Kinder bestaunen. Bild: Reto Fehr

Dazu gibt's eine permanente Ausstellung von Eisenbahn-Reliquien, alten Landmaschinen und Motorrädern sowie einer Puppensammlung. Dazu gibt es laufend wechselnde Ausstellungen. Momentan (noch bis am 7. Januar 2024) sind es kunstvolle Chügelibahnen – ein grosser Spass.

Hier gibt es alle Infos.

Meiringen BE

Öffnungszeiten: je nach Monat Dienstag- und Donnerstagabend sowie Sonntagnachmittag.

Alle Infos findest du hier.

Weiter geht's mit einer kleineren Anlage. Die Modellbahn Meiringen zeigt zum grossen Teil Orte entlang der Albulalinie wie Disentis, das Landwasserviadukt oder das Albulatal.

Bild: Modellbahn Meiringen

Bevor Teile der Anlage nach Meiringen kamen, war sie mal grösser, aber der aktuelle Besitzer konnte nicht alles übernehmen und restaurieren. Neben den Ausstellungsstücken gibt's auch einige Anlagen, an welchen Kinder selbst spielen dürfen.

Hier gibt es alle Infos.

Viel Betrieb am Bahnhof. Bild: Modellbahn Meiringen

Mendrisio TI

Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag, Sonntag und Feiertage.

Alle Infos findest du hier.

Die Ausstellung Galeria Baumgartner in Mendrisio wird Liebhaber und auch Besucher beeindrucken. Neben unzähligen Ausstellungsstücken kurven natürlich auch hier auf verschiedenen Gleisen diverse Züge durch die Gegend. Und ja: ein Postmuseum ist in der Galeria Baumgartner auch zu bestaunen. Dazu Modelle von Autos, Segel-, Dampf- und Motorschiffen.

Unterwegs im grössten Ausstellungsraum. Bild: Reto Fehr

Aber zu den Eisenbahnen. Auf drei Stockwerken wurde seit der Eröffnung 2001 bis heute immer wieder etwas dazugefügt. Aktuell kann man rund 4000 Modelle bestaunen. Ich kann nur so viel sagen: Es wird dir nicht langweilig.

Hier gibt es alle Infos.

Oben fährt die Bahn, unten sind die Modelle ausgestellt. Video: watson

Neuhausen am Rheinfall SH

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag.

Alle Infos findest du hier.

Nein, an das Miniatur Wunderland in Hamburg kommt das Smilestones nicht heran. Aber auch hier kann man stundenlang verweilen und immer wieder neue Details entdecken.

Grosses Schwingfest im Teil Berner Oberland. Bild: Reto Fehr

Herzstück sind zwei grosse Räume mit Nachbildungen von Schweizer Landschaften. Egal, ob Appenzell, der Rheinfall oder das Berner Oberland – alles wurde hier mit viel Witz nachgebaut. Apropos Rheinfall: Wer zwischendurch den imposanten Wasserfall live erleben will, kann dies mit einem kurzen Spaziergang an der frischen Luft tun.

Auch die Landsgemeinde Appenzell wird dargestellt. Bild: Reto Fehr

Bald sollen auch St. Moritz und eine Winterlandschaft folgen. Und verpasse nicht, bei der Schokoladenfabrik das Schöggeli zu ergattern.

Hier gibt es alle Infos.

Dürfen bei einem Museum in Schaffhausen nicht fehlen: der Munot (hinten) und die Burg Hohenklingen (vorne). Bild: Reto Fehr

Uster ZH

Öffnungszeiten: immer am ersten Samstag im Monat.

Alle Infos findest du hier.

12 Kilometer Schienen, 1207 Exponate und 218 Lokomotiven gibt es im Dachgeschoss der Lokremise Uster jeden Samstag zu bewundern.

Eindrücke aus der alpinen Mini-Landschaft. Bild: Stiftung Eisenbahnsammlung Uster

Zum einen drehen dann verschiedene Modellzüge ihre Runden auf drei detailreichen Miniaturlandschaften, zum andern kann man an einer Anlage selbst etwas hantieren und im kleinen Raum gibt's auch noch ein Rangierspiel für Kinder.

Die Stiftung Eisenbahn-Sammlung Uster bezeichnet sich selbst als Synthese zwischen historischem Gebäudeensemble, Museum und betriebsfähigen Modellbahnanlagen.

Hier gibt es alle Infos.

Viel Betrieb am Bahnhof. Bild: Stiftung Eisenbahnsammlung Uster

Bonus I: Altdorf UR

Wir kommen noch zu den Bonuspunkten. Zum einen der Remo Camping in Altdorf. Dieser befindet sich zwischen der Talstation der Eggberge und dem Freibad Altdorf mit Wellenbad und grossen Rutschen. Du kannst da also wunderbar wandern, schwimmen und planschen.

Die Aussenanlage beim Campingplatz. Bild: Reto Fehr

Aber wir sind ja wegen der Modelleisenbahn da. Diese LGB-Outdoor-Anlage führt rund um das Hauptgebäude des Campingplatzes. Vor allem an den Wochenenden ist die Bahn immer wieder in Betrieb. Auch Modellautos kurven herum. Die Modellbau-Uri-Gruppe bastelt hier ständig weiter an den Anlagen herum.

Auf dem Campingplatz sind Übernachtungen im Zelt nicht möglich. Es gibt Stellplätze für Wohnmobile und -wagen.

Hier gibt es alle Infos.

Neben Zügen können auf dieser Anlage auch Modellautos herumkurven. Bild: Reto Fehr

Bonus II: Urnäsch AR

Zum Abschluss noch etwas für Feinschmecker. Im Hotel Krone in Urnäsch kommt das Essen per Modelleisenbahn geliefert – zumindest, wenn du einen Platz entlang der Bahnstrecke ergattert hast. Ein grosser Spass für Familien.

Hier gibt es alle Infos.

Fehlt eine Modelleisenbahn? Ab damit in die Kommentare!

