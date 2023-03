Openair Gränichen: Diese 10 Acts stehen sicher auf dem Line Up

Das Openair Gränichen hat weitere Teile des Line-Ups bekannt gegeben

Das Hardcore- und Rockfestival hat auch dieses Jahr wieder einige Perlen in petto – siehe selbst.

Seit 1995 findet das aargauer Openair in Gränichen schon statt – und lockt jährlich ungefähr 9000 Besucher an. So hoffentlich auch bei der nächsten Ausgabe im 2023.

Auf dem Programm des zweitägigen Festivals stehen Bands aus der Rock-, Metalcore-, Hardcore- und Punk-Szene. Folgende Artists wurden vom Organisationskomitee inzwischen angekündigt:

Programm (bisher):

Frank Carter & The Rattlesnakes

Landmvrks

Terror

Good Riddance

Fjørt

Grade 2

Svalbard

Carson

The High Times

Path Of Resurgence

Pennywise

Bury Tomorrow

Shadow of Intent

Akne Kid Joe

Scowl

Glaascats

Must Be Wrong

Beartooth

Falls dir das Programm gefällt, solltest du dir den 4. und 5. August 2023 schonmal fett im Kalender anstreichen – und ein Ticket kaufen, solange sie noch verfügbar sind. 2-Tages-Pässe gibt es zurzeit für 121.90 Franken.

