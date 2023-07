Openair Gränichen 2023: Alle Infos auf einen Blick

Du gehst ans Openair Gränichen? Hier findest du alle Infos auf einen Blick

Das Hardcore- und Rockfestival hat auch dieses Jahr wieder einige Perlen in petto – siehe selbst.

Mehr «Schweiz»

Seit 1995 findet das aargauer Openair in Gränichen schon statt – und lockt jährlich ungefähr 9000 Besucher an. So hoffentlich auch bei der nächsten Ausgabe im 2023.

Auf dem Programm des zweitägigen Festivals stehen Bands aus der Rock-, Metalcore-, Hardcore- und Punk-Szene. Das solltest du wissen, bevor du dich auf den Weg zum Festival machst.

Programm

Freitag

Must Be Wrong

Kassogtha

Bleed from Within

Landmvrks

Sondaschule

Beartooth

Fjørt

Smorrms

Glaascats

Carson

Akne Kid Joe

Scowl

Grade 2

Stick to Your Guns

Samstag

The High Times

Terror

Annie Taylor

The Baboon Show

Bury Tomorrow

Pennywise

Shadow of Intent

Flo LeBeau

Path Of Resurgence

Save Your Last Breath

NOFNOG

Brothers Till We Die

Good Riddance

Svalbard

Wann und wo

Gleich am ersten Wochenende des letzten offiziellen Sommermonats, vom 4. bis am 5. August 2023 findet das Openair Gränichen in der gleichnamigen Aargauer Gemeinde statt.

Wetterprognose

Freitag

Am Freitag wird das Wetter voraussichtlich wechselhaft. Es wird mal mehr, mal weniger stark bewölkt sein und es werden einige Schauer und Gewitter erwartet bei einer Höchsttemperatur von 19 Grad.

Samstag

Auch am Samstag sieht es nicht besser aus. Auch hier müssen die Besucherinnen wieder mit Wolken und einigen Schauern rechnen, bei Höchsttemperaturen von 19 Grad.

Anreise

Empfohlen wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – von der Haltestelle «Gränichen Oberdorf» dauert es zu Fuss bloss noch 10 Minuten bis zum Festivalgelände. Die genaue Adresse lautet «Moortalstrasse 48, 5722 Gränichen», für alle, die mit dem Auto anreisen möchten. Die Parkplätze beim Openair sind kostenlos.

Tickets

Tickets für das Openair Gränichen sind nach wie vor verfügbar. Der 1-Tagespass kostet 76.90 Franken, der 2-Tagespass 121.90 Franken. Einzig der 1-Tagespass für den Samstag ist bereits ausverkauft.

(anb)