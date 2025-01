ESC-Moderationstrio: Sandra Studer, Michelle Hunziker und Hazel Brugger. Bild: keystone

ESC-Trio: Michelle und die zwei «rockigen Cookies»

Sandra Studer (55) und Hazel Brugger (31) werden die beiden Halbfinale des Eurovision Song Contest in Basel am 13. und 15. Mai 2025 moderieren. Zum grossen Final am 17. Mai wird das Duo zum Trio, da stösst Michelle Hunziker (47) auf der Bühne dazu.

Nadine Sommerhalder Folge mir

Mehr «Schweiz»

Es wurde schon länger vermutet, seit heute ist klar: Michelle Hunziker ist eine der Moderatorinnen des ESC in Basel. Die gebürtige Tessinerin hat in Italien, in Deutschland und in der Schweiz schon viel Moderationserfahrung bei Liveshows gesammelt. Dieser prall gefüllte Rucksack gibt ihr nun das Rüstzeug für die ganz grosse internationale Bühne.

«Es ist grossartig, für den ESC in die Schweiz zurückzukehren. Es ist auch emotional, wenn man nach Hause kommt und dann noch für diesen Mega-Event und mit diesen beiden rockigen Cookies», sagt Hunziker im watson-Interview, und zeigt zu ihren beiden Moderationskolleginnen Sandra Studer und Hazel Brugger, die neben ihr stehen.

Hier das exklusive watson-Interview: Video: watson/michelle claus

«Verstehen uns übertrieben gut»

Hazel Brugger ist die Erleichterung deutlich anzusehen, dass sie nun endlich über ihr ESC-Engagement reden darf: «Ich musste Ausreden erfinden, warum ich mit meiner Mama nicht in die Ferien fahren kann im Mai. Mama, jetzt weisst du es, du musst auf die Kinder aufpassen!», lacht die Comedienne bei der Medienkonferenz heute in Basel.

Im anschliessenden watson-Interview schwärmt Hazel Brugger besonders von der Stimmung zwischen ihren Moderationskolleginnen und ihr: «Wir verstehen uns übetrieben gut, ich habe Angst, dass es ein wenig zu freundschaftlich wird, weil ich vergesse ja immer, dass es auch noch ein grosser Job ist, es schauen ja 160 Millionen Leute zu.» Diese Zuschauerzahl imponiert vor allem Michelle Hunziker, die Brugger stoppt: «Hör uuuf!», sagt sie zu ihr und lacht.

Die Chemie stimmt zwischen den drei Frauen, dies ist nicht zu übersehen. «Wir haben sogar extra ein sogenanntes Chemistry Meeting gemacht», sagt Reto Peritz, Co-Executive Producer des ESC in Basel. Die drei Frauen hätten vorhin noch nicht zusammengearbeitet, darum war es wichtig zu schauen, ob sie harmonieren: «Es hat super funktioniert, es war ein voller Erfolg und Sandra, Hazel und Michelle repräsentieren unser ESC-Motto «Welcome Home» einfach mit Abstand am besten. Sie haben diese Offenheit, diese Vielfalt, die wir auch zeigen wollen.»

Als Trio werden Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger allerdings nur im Final am Samstagabend zu sehen sein. Die beiden Halbfinals am Dienstag und Donnerstag werden Sandra Studer und Hazel Brugger zu zweit bestreiten.

Eine Budgetfrage?

Wie hoch die Gagen der Moderatorinnen sind, ist nicht bekannt, allerdings dürften Michelle Hunziker und auch Hazel Brugger, die im Gegensatz zu Sandra Studer nicht bei der SRG angestellt sind, von Marktpreisen profitieren. War Michelle Hunziker zusätzlich für die beiden Halbfinale zu teuer? Reto Peritz winkt ab, es sei keine Frage des Budgets gewesen, sondern eine Frage der Verfügbarkeit: «Michelle hat eine tägliche Show in Italien, es war gar nicht so einfach, sie dort rauszubekommen, auch für den Samstagabend nicht, da mussten wir wirklich kämpfen, damit das geklappt hat.»

«Ich bin ausgeflippt!»

Besonders für SRF-Aushängeschild Sandra Studer (55) geht ein Traum in Erfüllung. Bereits als Kind habe sie immer schon am Fernseher mitgefiebert, 1991 hat sie selbst am Eurovision Song Contest als Sängerin teilgenommen, hat danach etliche Vorentscheide in der Schweiz moderiert und nun wird sie im Mai den ESC in Basel moderieren: «Ich habe vor 34 Jahren am ESC teilgenommen, das ist ein halbes Leben her, da haben ja noch Dinosaurier gelebt», witzelt sie im Interview mit watson.

Bei Nemos Sieg in Malmö beim ESC 2024 sei sie ausgeflippt vor lauter Freude, ihr Moderationsjob sei nun «sChriesi uf de Turte» und eine grosse Freude.

«Kombi war auch ein Risiko»

Studer betont, das sie sich besonders auf die Arbeit mit Hazel Brugger und Michelle Hunziker freue, dass sie sich so gut verstünden, sei jedoch nicht selbstverständlich: «Es war auch ein wenig ein Risiko, man hat hier drei Frauen zusammengemischt, die sich nicht wirklich gut gekannt haben. Aber die Chemie war von Anfang ein total schön und herzlich», so Studer, und Michelle Hunziker fügt hinzu: «Sandra hat und zu sich nach Hause eingeladen und in ihrem Hause gibt es dieses Gefühl von «Familie sein», diese Energie tat dem Herz gut und hat uns gleich zusammen gebracht. Und gute Energie bringt Glück auf der Bühne!»

Sven Epiney moderiert Preshow

Der langjährige ESC-Kommentator Sven Epiney (53) wurde auch oft genannt, als es um mögliche Kandidaten für den ESC-Moderationsjob ging. Er wird nun die 90-minütige Preshow in der Arena Plus, wie das Basler Fussballstadion gleich neben der St. Jakobshalle während der ESC-Woche heisst, moderieren. Begleiten wird ihn die welsche Moderatorin Mélanie Freymond (47), die besonders dem SRG-Publikum in der Romandie bereits bekannt sein dürfte.

In der Preshow werden unter anderem Baby Lasagna (Platz 2 beim ESC 2024), die Basler Künstlerin Anna Rossinelli und der Basler DJ Antoine auftreten. Dies haben die Organisatoren heute bekannt gegeben, weitere Acts werden folgen.

Sven Epiney im Interview mit watson (und anderen).

Anschliessend an die Preshow werden die 36’000 Fans in der Arena Plus die Finalshow auf einem riesigen Videocube, der in der Mitte des Stadions platziert ist, verfolgen können. Dafür gab es statische Abklärungen, denn unter dem Rasen im Stadion befindet sich ein Parkhaus. Es wird damit das grösste Public Viewing der Schweiz sein. Die Tickets dafür gehen am 30. Januar 2025 in den Verkauf.

Sven Epiney bleibt Kommentator

Trotz seines Moderationsjobs in der Arena Plus wird Sven Epiney weiterhin Kommentator bleiben. «Ich habe quasi den Fünfer und das Weggli», sagt Epiney gegenüber watson. Er habe kurz vor Weihnachten erfahren, dass er die Preshow moderieren dürfe, das habe ihn extrem gefreut.