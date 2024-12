Tickets für den ESC 2025 in Basel: Das musst du tun, wenn du dabei sein willst

Der ESC 2025 findet in Basel statt. Am Montag haben die Verantwortlichen lang ersehnte Informationen veröffentlicht – wie zum Beispiel zur grossen Ticket-Frage. Alles, was wir dazu wissen.

Mehr «Schweiz»

Wann und wie kann man Tickets kaufen?

Die ersten Tickets gibt es am 29. Januar 2025. An diesem Tag wird die Halbfinal-Auswahl bekannt gegeben. Die Tickets können über Ticketcorner.ch, dem offiziellen Ticketing-Provider für den ESC in Basel, gekauft werden.

Der Verkauf wird damit vergleichsweise spät stattfinden: «Die Tickets für den ESC 2024 in Malmö gingen damals für Fanclub-Mitglieder am 27. November 2023 in den Verkauf, die erste Runde des öffentlichen Verkaufs startete ein Tag danach, am 28. November», weiss watson-Chefredaktorin und ESC-Fan Nadine Sommerhalder.

2019 begann der Ticketstart am 12. Dezember. Bild: EPA

Um sich ein Ticket zu ergattern, braucht es eine Vor-Registrierung: Ab Montag, 16. Dezember, um 16 Uhr kann man sich vor-registrieren. Dies sei wichtig, da viele Leute zur gleichen Zeit ein Ticket kaufen wollen, so die Organisatoren. Mit einer Vor-Registrierung könne das Ganze einfacher und problemloser abgewickelt werden.

Trotzdem: Nicht alle, die sich registrieren, werden auch ein Ticket erhalten.

Wie viel kosten die Tickets?

Die ESC-Tickets kosten zwischen 40 und 350 Franken. Das teuerste Ticket gibt es gemäss den Organisatoren für die besten Plätze beim grossen Finale, die billigeren für Nachmittags-Shows.

Das ist vergleichsweise erschwinglich: In Malmö am ESC 2024, zum Beispiel, hat ein Ticket für die finale Live-Show über 400 Euro gekostet.

Man habe versucht, faire Preise für alle ESC-Fans zu verlangen, so die Organisatoren am Montag. Die insgesamt neun Shows haben denn auch sehr unterschiedlich teure Tickets – Liveshows kosten mehr, am meisten natürlich das Finale.



Was ist mit Public Viewing?

Für alle, die kein Ticket ergattern können, gibt es eine weitere, etwas tröstliche, Möglichkeit: In Basel wird es für den Eurovision Song Contest ein Public Viewing geben.

Tickets für dieses Public-Viewing können ohne Vor-Registrierung ergattert werden, ebenfalls Ende Januar und über Ticketcorner.

(lak)