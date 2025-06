Scheitert die Abschaffung des Eigenmietwerts am Ständemehr?

Voraussichtlich werden sich die Kantone positionieren. Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) will das Geschäft an ihrer Plenarversammlung nächster Woche besprechen. Das auf Antrag der Finanzdirektorenkonferenz (FDK), wie deren Generalsekretär Peter Mischler bestätigt. Unter den kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren war der Widerstand gegen die Vorlage offensichtlich gross.

Willkommen im High Desert in Südkalifornien! Genauer: in Joshua Tree, ehemals ein verstaubtes Wüstenstädtchen, wo sich Rednecks und Hippies gute Nacht sagten, ...

Willkommen im High Desert in Südkalifornien! Genauer: in Joshua Tree, ehemals ein verstaubtes Wüstenstädtchen, wo sich Rednecks und Hippies gute Nacht sagten, ...

Wohnen wie Fred Flintstone auf Tattooine? Oh ja. So was von.

Wohnen wie Fred Flintstone auf Tattooine? Oh ja. So was von.

Neun Kilometer Stau am Gotthard am Pfingstsonntag

Auch am Pfingstsonntag staut sich der Verkehr am Gotthard. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Liveticker.

An Pfingsten rechnet Viasuisse wieder mit viel Stau. Schliesslich kommen bei solchen Feiertagen auch immer noch ausländische Reisende hinzu, da sie ebenfalls frei haben. Auf der Hinreise dürfte es am Freitag- und Samstagnachmittag am meisten Verkehr haben, in der Nacht auf Samstag könnte es sogar durchgehend stauen.