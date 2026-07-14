Bäume spenden Schatten, reduzieren die Hitzebelastung und verbessern das lokale Mikroklima. Bild: keystone

St.Gallen bezahlt Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken

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Die Stadt St.Gallen übernimmt die Kosten von Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken. Damit sollen das Stadtklima, die Lebensqualität und die Artenvielfalt verbessert werden.

Die derzeitige Hitzeperiode verdeutliche, wie wertvoll Bäume im Siedlungsraum seien, schrieb die Stadt am Dienstag in einer Mitteilung. «Sie spenden Schatten, reduzieren die Hitzebelastung und verbessern das lokale Mikroklima.» Bäume prägten nicht nur das Stadtbild, sie würden auch Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Tierarten bieten.

Deshalb fördere die Stadt die Pflanzung von «standortgerechten, einheimischen Bäumen auf privaten Grundstücken». Sie übernimmt dabei die Kosten für die Beratung und Pflanzung durch ein Gartenbauunternehmen. Dabei werde pro Auftrag mit 800 bis 1000 Franken gerechnet, erklärte ein Verantwortlicher der St. Galler Dienststelle Stadtgrün gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Aktion hatte ihren Ursprung anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des Kinderfests im Jahr 2024. Damals stellte die Stadt privaten Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern 100 Bäume kostenlos zur Verfügung. Aufgrund der Nachfrage wurde das Angebot kostenloser Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken fortgeführt. (sda)