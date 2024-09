Will, dass seine Wählerinnen und Wähler seine Produkte kaufen: Donald Trump. Bild: keystone

Trump verkauft jetzt Luxusuhren – mit Uhrwerk aus La Chaux-de-Fonds

Der Ex-Präsident verkauft neu goldene Luxusuhren – für teilweise 100'000 US-Dollar. Wie das Westschweizer Fernsehen berichtet, kommen die Uhrwerke aus der Schweiz.

Bald gibt es gefühlt nichts mehr, was Donald Trump nicht bereits zu verkaufen versuchte. Bislang zählen zum Beispiel Turnschuhe und Bibeln, Steaks und Unikurse, Immobilien, Brettspiele, Münzen und Bilderbücher dazu. Sein neustes Produkt: goldene Uhren.

Konkret kommen genau 147 Exemplare der neuen «Trump»-Uhren in den Umlauf. Die Nummer 1 trägt der Präsidentschaftskandidat selber. «Das ist nicht einfach irgendeine Uhr, sondern eine der besten Uhren, die gemacht wurden», hört man Trump sagen auf der extra geschaffenen Webseite «gettrumpwatches.com».

Am Donnerstag stellte der Ex-Präsident zwei Uhren vor, die zum Verkauf stehen: ein Modell mit dem Namen «Fighter», das auf 1000 Stück limitiert ist und je nach Modell 499 oder 799 Dollar kostet, und ein angeblich hochwertiges «Tourbillon»-Modell, das aus 18-karätigem Gold gefertigt und mit Diamanten verziert ist. Dieses auf 147 Exemplare limitierte Modell wird für sagenhafte 100'000 US-Dollar angeboten.

Das Modell «Tourbillon». Bild: gettrumpwatches.com

Das Modell «Fighter» gibt's sogar in drei verschiedenen Farben. Bild: gettrumpwatches.com

Alle Modelle tragen Trumps Namen auf dem Zifferblatt. Das Modell «Fighter» wartet derweil mit einem speziellen Saphirboden auf:

Nun wissen wir auch, warum das Modell «Fighter» heisst ... Bild: gettrumpwatches.com

Die Uhr wird als Qualitätsuhr aus der Schweiz angepriesen. Trotzdem gab es schnell Spekulationen, wonach die Uhr möglicherweise so schweizerisch gar nicht ist.

Das Westschweizer Fernsehen RTS ging dem nach und stellte fest: Zumindest das Innenleben ist tatsächlich aus der Schweiz und die Spur führt nach La Chaux-de-Fonds. Während eine Firma in den USA die Uhr verkauft, wird sie von einem Hersteller im Tessin geliefert. Der Hersteller wiederum kauft die Uhrwerke in der Westschweizer Uhrenstadt La Chaux-de-Fonds – bei der Firma BCP Tourbillons.

RTS hat mit dem Gründer der Firma gesprochen: Der Auftrag selbst sei ein relativ normaler gewesen, so Olivier Mory. Aber: «Wir haben selten einen Kunden, der so viel Aufmerksamkeit erregt.» Die Anfrage an die Schweizer Uhrenfirma sei anonym gekommen und man habe ihn behandelt wie jeden anderen. «Unsere Arbeit ist die Uhrmacherei, es geht nicht so sehr um politisches Engagement. Es ist ein Standarduhrwerk, wie bei allen unseren Kunden», sagt Mory von BCP Tourbillons. (lak)