Unter anderem unterstützt die Glückskette die am stärksten betroffenen Menschen mit 200'000 Franken, wie die Glückskette am Dienstag mitteilte. Bei Naturkatastrophen in der Schweiz erfolgt deren Hilfe subsidiär zu Leistungen von öffentlicher Hand, Versicherungen und anderen Institutionen.

Sie haben in öffentlichen Parkanlagen in der Nähe von Schulen Sicherungsarbeiten durchgeführt, um angesichts des bevorstehenden Schulbeginns zu verhindern, dass Trümmer herabfallen oder instabile Bäume umstürzen könnten.

Bundesrätin Viola Amherd hat sich am Dienstag vor Ort ein Bild über die Schäden des heftigen Unwetters über La Chaux-de-Fonds (NE) gemacht. Spezialisten des Kompetenzzentrums Gebirgsdienst der Armee sind mit der Sicherung von Dächern in der Stadt beauftragt worden.

2.10 statt 1.40 Franken für eine Briefmarke: Post-App sorgt für Ärger

Beim neuen Frankierangebot via App pries die Post insbesondere die zusätzlichen Versandoptionen an. Tatsächlich ist die Wahl aber eingeschränkt.

Schnell noch einen Brief abschicken, aber keine Briefmarke zur Hand? Mit einer SMS an die Nummer 414 war dieses Problem schnell gelöst. Die Post schickte einen zwölfstelligen Code, der als Briefmarkenersatz diente. Die Briefmarke in Form eines Codes gibt es zwar noch. Seit Anfang Juli kann sie jedoch nicht per SMS, sondern nur noch über die Post-App mit einem Swiss-ID-Login gekauft werden.