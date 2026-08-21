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Stadler Rail liefert 13 Züge vom Typ Flirt Evo nach Freiburg

117-Millionen-Franken-Auftrag: Stadler Rail liefert 13 neue Züge nach Freiburg

21.08.2026, 10:3921.08.2026, 10:39

Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) haben bei Stadler Rail 13 neue Züge vom Typ Flirt Evo bestellt. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 117 Millionen Franken, wie die TPF am Freitag mitteilten.

Stadler Rail Freiburg
Solche Züge liefert Stadler Rail nach Freiburg.Bild: stadler rail

Jeder Zug mit einer Länge von über 70 Metern bietet 164 Sitzplätze und eine Gesamtkapazität von 369 Fahrgästen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht. Die Züge sind barrierefrei und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.

Die erste Inbetriebnahme im regulären Betrieb auf dem TPF-Netz ist für Dezember 2028 geplant, danach wird alle zwei Monate ein weiterer Zug hinzukommen.

Diese Neuanschaffungen ermöglichen die schrittweise Ausmusterung der derzeit von den TPF betriebenen Domino-Züge. (dab/sda/awp)

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