Das Tina-Tram. Bild: BLT

So wollen BLT und Stadler Rail Vibrationen bei Tina-Trams reduzieren

Die Tina-Trams der Baselland Transport AG (BLT) sollen künftig auch weniger stark vibrieren. Die BLT und der Hersteller Stadler Rail möchten dies mit neuen gummigefederten Rädern erreichen. Erste Tests sind für Anfang Juli geplant.

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Vorgesehen ist, dass ein Tram mit neuen, gummigefederten Rädern ausgestattet wird. Die Testfahrten sollen Anfang Juli beginnen, wie die BLT und Stadler Rail am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Der Hersteller Stadler Rail trägt gemäss Communiqué die Kosten für die Massnahmen. Sollten die Tests erfolgreich sein, werden neue Fahrzeuge ab Werk mit den optimierten Komponenten ausgestattet. Bestehende Trams will Stadler Rail nachrüsten.

Leiser unterwegs

Die Tina-Trans sind nach technischen Massnahmen «deutlich leiser» geworden. Der Primärschall der Fahrzeuge sei um 3,7 Dezibel reduziert worden, was einer Halbierung der Lautstärke entspreche, heisst es weiter. Damit erreiche der Lärm das Niveau der bisherigen Tango-Flotte.

Die Reduktion wurde gemäss Communiqué durch zusätzliche Dämpfungselemente, Anpassungen am Radprofil, an den Magnetschienenbremsen sowie an Verkleidungsteilen erzielt. Die gesamte Tina-Flotte der BLT ist seit Ende 2025 entsprechend umgerüstet.

Die 25 Tina-Niederflurfahrzeuge sind seit September 2024 auf dem BLT-Netz im Einsatz. Sie ersetzten die über 40-jährigen Schindler-Trams. Besonders bei Weichen- und Kreuzungspunkten, zum Beispiel beim Basler Centralbahnplatz, rumorte und rumpelte das Tina-Tram zu Beginn erheblich. (sda)