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SBB-Störung zwischen Zürich und Olten: Ausfälle und Verspätungen möglich

Ausfälle und Verspätungen möglich: SBB-Störung zwischen Zürich und Olten

Auf der Strecke Zürich–Olten ist der Bahnverkehr am Montagvormittag eingeschränkt. Grund ist eine technische Störung an der Bahnanlage. Der Zugverkehr ist mehrere Stunden beeinträchtigt.
08.06.2026, 10:3808.06.2026, 10:38

Die SBB melden eine Einschränkung im Bahnverkehr auf der Strecke Zürich–Olten. Dies wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage zwischen Lenzburg und Rupperswil.

SBB Störung 8.6.26
Die Störung hat sich zwischen Lenzburg und Rupperswil ereignet.Bild: SBB

Betroffen sind laut SBB die Linien IC5, IR35, IR55, S11 und S26. Dort kann es zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen kommen.

Voraussichtlich dauert die Störung bis 13 Uhr. (vro)

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