SBB-Störung zwischen Zürich und Olten ist behoben

Auf der Strecke Zürich–Olten war der Bahnverkehr am Montagvormittag eingeschränkt. Grund war eine technische Störung an der Bahnanlage. Der Zugverkehr war mehrere Stunden beeinträchtigt.

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Die SBB meldeten eine Einschränkung im Bahnverkehr auf der Strecke Zürich–Olten. Dies wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage zwischen Lenzburg und Rupperswil.

Die Störung hat sich zwischen Lenzburg und Rupperswil ereignet. Bild: SBB

Betroffen waren laut SBB die Linien IC5, IR35, IR55, S11 und S26. Dort kann es zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen kommen.

Kurz nach dem Mittag war die Störung behoben. (vro)