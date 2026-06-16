Passagiere, die in Kemptthal zu- oder aussteigen mussten, hatten am meisten irrtümliche Durchfahrten zu erdulden. Bild: Screenshot Google Maps

An diesem Bahnhof vergessen Lokführer den Halt am häufigsten

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«Irrtümliche Durchfahrten» nennt die SBB Fälle, wenn ein Zug an einem Bahnhof vorbeifährt, obwohl eigentlich ein Halt vorgesehen wäre. Die meisten irrtümlichen Durchfahrten geschahen 2024 und 2025 am Bahnhof Kemptthal im Kanton Zürich. Das berichtet der Zürcher Oberländer, welchem eine interne Statistik der SBB vorliegt.

Gleich 20-mal vergassen Lokführerinnen und Lokführer der SBB in den vergangenen zwei Jahren am Bahnhof Kemptthal zu halten. Auf dem zweiten Platz liegt der Bahnhof Liestal im Kanton Basel-Land mit 14 irrtümlichen Durchfahrten und auf Platz drei Pully im Kanton Waadt mit zehn vergessenen Stopps.

Statistisch gesehen geht von 170'000 Halten einer vergessen, erzählt SBB-Sprecherin Mara Zenhäusern dem «Zürcher Oberländer». Gründe dafür könnten die Verwechslung von Bahnhöfen oder kurzfristige betriebliche Anpassungen sein, wie etwa durch Verspätungen, Baustellen oder betriebliche Störungen. (nil)