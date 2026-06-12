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SBB testen neue TGV-Verbindung von Brüssel nach Basel

SBB testen neue TGV-Verbindung von Brüssel nach Basel

12.06.2026, 14:1412.06.2026, 14:14

Eine neue TGV-Linie soll ab Juli 2027 die Städte Basel und Brüssel verbinden. Die Linie bietet auch Anschlüsse nach London und in die Niederlande.

epa11576188 Tourists visit the Atomium in Brussels, Belgium, 31 August 2024. Brussels&#039; iconic monument, Atomium, was built as the centerpiece of the 1958 Brussels World&#039;s Fair. The landmark, ...
Das Atomium in Brüssel: Die belgische Hauptstadt bekommt eine neue Verbindung nach Basel.Bild: keystone

Die geplante Verbindung ist eine Verlängerung des bestehenden TGV Inoui zwischen Brüssel und Strassburg, wie die SBB, die französische SNCF Voyageurs und die belgische SNCB am Freitag gemeinsam mitteilten. Geplant ist je eine Hin- und Rückfahrt am Freitag, Samstag und Sonntag.

Der Zug startet gemäss der Mitteilung gegen 07.00 Uhr in Brüssel und erreicht Basel SBB um circa 12.30 Uhr. Unterwegs hält er unter anderem in Lille, am Pariser Flughafen Roissy und in Strassburg.

Die Rückfahrt ab Basel ist für 14.00 Uhr vorgesehen, mit Ankunft in der belgischen Hauptstadt gegen 19.00 Uhr. Durch einen Umstieg in Lille können Reisende London um 20.00 Uhr (britische Ortszeit) erreichen, hiess es weiter.

Der Verkauf der Tickets soll im Frühling 2027 beginnen. (dab/sda)

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