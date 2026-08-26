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Bahnstrecke Davos-Klosters bleibt während sechs Wochen gesperrt

Logo der RHB, aufgenommen bei einem Medienrundgang durch die Baustelle des Gesamtprojektes zur Erneuerung des Bahnhof Landquart der rhaetischen Bahn RHB, am Freitag, 10. April 2026, in Landquart. Die ...
Zwischen Davos Platz und Klosters Platz verkehren vorübergehend Ersatzbusse.Bild: keystone

Rhb-Strecke nach Davos GR bleibt für sechs Wochen gesperrt

26.08.2026, 13:3626.08.2026, 13:36

Wegen des Umbaus des Bahnhofs Davos Laret und weiteren Bauarbeiten wird die Strecke Klosters Platz – Davos Platz der Rhätischen Bahn (RhB) vom 7. September bis und mit dem 16. Oktober gesperrt. Es verkehren Ersatzbusse.

Der Bahnhof Davos Laret wird seit Oktober 2025 nach den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) barrierefrei umgebaut, wie die Rhb am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Zudem soll der Bahnhof auf einen Angebotsausbau vorbereitet werden. Gemäss Informationen auf der Internetseite des Bahnunternehmens ist ein durchgehender Halbstundentakt auf dem RhB-Netz vorgesehen.

Am Bahnhof Davos Laret entstehen gemäss der Internetseite zwei neue, 230 Meter lange Perrons, eine barrierefreie Personenunterführung, eine erneuerte Gleis- und Fahrleitungsanlage sowie ein neues Dienstgebäude für technische Anlagen. Die Inbetriebnahme ist für Dezember 2027 geplant.

Die Bahnersatzbusse verkehren während der Totalsperre zwischen Küblis und Davos Platz (Schnellbus Küblis – Davos Dorf – Davos Platz und umgekehrt) beziehungsweise zwischen Klosters Platz und Davos Platz (Regionalverkehr).

Im Frühling war die Strecke wegen den Bauarbeiten bereits einmal für zwei Wochen gesperrt. Ein weiterer Unterbruch für acht Wochen ist für Herbst 2027 vorgesehen. (nil/sda)

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