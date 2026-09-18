SZU-Tiefbahnhof beim Zürich HB öffnet erst im Dezember wieder

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Wegen Verzögerungen im Bauablauf dauert die Totalsperre des unterirdischen SZU-Bahnhofs beim Zürich HB länger als geplant. Die Strecke zwischen Zürich HB und Zürich Selnau kann deshalb nicht wie vorgesehen im Oktober, sondern erst zum Fahrplanwechsel im Dezember wieder in Betrieb genommen werden.

Am unterirdischen SZU-Bahnhof am Zürcher HB laufen derzeit Bauarbeiten. Bild: keystone

Das bestehende Ersatzkonzept werde bis zur Wiedereröffnung weitergeführt und teilweise angepasst, teilte die Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU) AG am Freitag mit.

Der unterirdische Bahnhof wird behindertengerecht und für künftige Passagierzahlen ausgebaut. Der Perron wird verlängert, die bestehenden Zugänge werden angepasst sowie ein zusätzlicher Zugang zu den Geleisen 21/22 wird gebaut.

Ursprünglich war vorgesehen, den Bahnhof von Mai bis Oktober während 24 Wochen komplett zu sperren. In dieser Zeit fahren die Züge nur bis Selnau beziehungsweise Saalsporthalle und wenden dort.

Verschiedene Arbeiten seien bereits abgeschlossen, heisst es nun. Doch beim Ausbau des unterirdischen Kopfbahnhofs sei es zu mehreren Verzögerungen gekommen. Weil zahlreiche voneinander abhängige Arbeiten auf engem Raum koordiniert werden müssen, musste der Bauablauf neu abgestimmt werden.

Eine frühere teilweise oder vollständige Wiedereröffnung ist laut SZU nicht realistisch. Unter anderem müssen nach den Rohbauarbeiten noch sicherheitsrelevante Anlagen wie die Brandlüftung installiert, geprüft und getestet werden. Der Bahnhof soll deshalb am 13. Dezember 2026 wieder in Betrieb gehen. (dab/sda)