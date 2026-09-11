Am Bahnhof Zürich Stadelhofen sind seit längerer Zeit diverse Anzeigetafeln defekt. bild: watson

Mehrere Anzeigetafeln an Zürcher Bahnhöfen defekt – das steckt dahinter

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Wer in der letzten Zeit an den Zürcher Bahnhöfen Stadelhofen und Hardbrücke unterwegs war, hat es vermutlich schon bemerkt: Aktuell sind auf einigen Perrons die Informationsdisplays ausgefallen.

Auch am Bahnhof Zürich Hardbrücke funktioniert eine Anzeigetafel seit mehreren Wochen nicht. bild: watson

Inside Paradeplatz berichtete bereits im April über diverse Störungen. In den Bahnhöfen seien defekte Abfahrtsanzeiger häufig geworden, hiess es damals.

«Die Störungen an den Perronanzeigern in Zürich Stadelhofen und Zürich Hardbrücke sind uns bekannt», sagt Mediensprecherin Sabrina Schellenberg gegenüber watson. In Stadelhofen seien seit mindestens Anfang August mehrere Perronanzeiger defekt, beim Bahnhof Hardbrücke handle es sich um ein einzelnes Gerät. Seit Mitte Juli würden hier mehrfach Störungen auftreten.



Das ist der Grund für die lange Störung

Dass die Perronanzeiger seit April durchgehend kaputt seien, sei nicht der Fall. Laut der Mediensprecherin handelt es sich vermutlich um andere Tafeln, die kaputtgegangen waren.

Weiter heisst es seitens der SBB:

«Bei länger andauernden Ausfällen bzw. Störungen von Perronanzeigern handelt es sich häufig um Hardwaredefekte. Die betroffenen Geräte in Stadelhofen und Hardbrücke gehören zu der ältesten Generation von Perronanzeigern, die derzeit noch im Einsatz ist.»

Ein Ersatz der Anlagen sei bereits in Planung. «Aufgrund des hohen Alters der Geräte gestaltet sich die Störungsbehebung teilweise aufwendig und zeitintensiv», sagt Schellenberg. Die benötigten Ersatz- oder Alternativkomponenten seien für ältere Systeme nicht immer kurzfristig verfügbar und müssten mitunter über längere Lieferfristen beschafft werden.

Die SBB würden die Einschränkungen bedauern und entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten. Die Abfahrtsinformationen stünden den Reisenden weiterhin über die übrigen Anzeigen, Lautsprecherdurchsagen, die Abfahrtsplakate sowie die App SBB Mobile zur Verfügung. (hkl)