sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
ÖV

Mehrere Anzeigetafeln am Bahnhof Stadelhofen defekt: Das steckt dahinter

Am Bahnhof Zürich Stadelhofen sind seit längerer Zeit diverse Anzeigetafeln defekt.
Am Bahnhof Zürich Stadelhofen sind seit längerer Zeit diverse Anzeigetafeln defekt.bild: watson

Mehrere Anzeigetafeln an Zürcher Bahnhöfen defekt – das steckt dahinter

11.09.2026, 17:1611.09.2026, 17:35

Wer in der letzten Zeit an den Zürcher Bahnhöfen Stadelhofen und Hardbrücke unterwegs war, hat es vermutlich schon bemerkt: Aktuell sind auf einigen Perrons die Informationsdisplays ausgefallen.

Auch am Bahnhof Zürich Hardbrücke funktioniert eine Anzeigetafel seit mehreren Wochen nicht.
Auch am Bahnhof Zürich Hardbrücke funktioniert eine Anzeigetafel seit mehreren Wochen nicht.bild: watson

Inside Paradeplatz berichtete bereits im April über diverse Störungen. In den Bahnhöfen seien defekte Abfahrtsanzeiger häufig geworden, hiess es damals.

«Die Störungen an den Perronanzeigern in Zürich Stadelhofen und Zürich Hardbrücke sind uns bekannt», sagt Mediensprecherin Sabrina Schellenberg gegenüber watson. In Stadelhofen seien seit mindestens Anfang August mehrere Perronanzeiger defekt, beim Bahnhof Hardbrücke handle es sich um ein einzelnes Gerät. Seit Mitte Juli würden hier mehrfach Störungen auftreten.

Das ist der Grund für die lange Störung

Dass die Perronanzeiger seit April durchgehend kaputt seien, sei nicht der Fall. Laut der Mediensprecherin handelt es sich vermutlich um andere Tafeln, die kaputtgegangen waren.

Weiter heisst es seitens der SBB:

«Bei länger andauernden Ausfällen bzw. Störungen von Perronanzeigern handelt es sich häufig um Hardwaredefekte. Die betroffenen Geräte in Stadelhofen und Hardbrücke gehören zu der ältesten Generation von Perronanzeigern, die derzeit noch im Einsatz ist.»

Ein Ersatz der Anlagen sei bereits in Planung. «Aufgrund des hohen Alters der Geräte gestaltet sich die Störungsbehebung teilweise aufwendig und zeitintensiv», sagt Schellenberg. Die benötigten Ersatz- oder Alternativkomponenten seien für ältere Systeme nicht immer kurzfristig verfügbar und müssten mitunter über längere Lieferfristen beschafft werden.

Die SBB würden die Einschränkungen bedauern und entschuldigen sich für die Unannehmlichkeiten. Die Abfahrtsinformationen stünden den Reisenden weiterhin über die übrigen Anzeigen, Lautsprecherdurchsagen, die Abfahrtsplakate sowie die App SBB Mobile zur Verfügung. (hkl)

10 Fälle pro Tag allein bei den SBB: Gewerkschaft schlägt Alarm wegen Gewalt im ÖV
10 Fälle pro Tag allein bei den SBB: Gewerkschaft schlägt Alarm wegen Gewalt im ÖV
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Branche schlägt Alarm: Chinesischer Zustelldienst greift Post und Co. an
Im Schweizer Paketmarkt zeichnet sich ein neuer Konkurrenzkampf ab. Der chinesische Logistikdienstleister Speedaf baut hierzulande ein eigenes Paketnetz auf und könnte damit die etablierten Anbieter Post, Planzer, DPD und DHL gehörig unter Druck setzen.
Zur Story