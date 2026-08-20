So soll die erneuerte Bergstation aussehen. Bild: Rigi Bahnen AG

Bau der neuen Rigi-Gondelbahn verzögert sich

Der Ersatz der Luftseilbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad verzögert sich wegen einer Beschwerde erneut. Die Rigi Bahnen prüfen deshalb mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) eine Verlängerung der Betriebsbewilligung der bestehenden Bahn.

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Ein Baubeginn der bestehenden alten Pendelbahn von Weggis nach Rigi Kaltbad durch eine Gondelbahn im Herbst 2027 sei «nicht mehr realistisch», weil eine Beschwerde gegen den Seilbahnkorridor in Weggis weiterhin hängig sei, teilten die Rigi Bahnen am Donnerstag mit.

Die aktuelle Betriebsbewilligung der Luftseilbahn läuft im Herbst 2027 aus. Die Rigi Bahnen stünden deshalb mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) im Austausch, um eine Verlängerung der Betriebsbewilligung zu erhalten, hiess es im Communiqué weiter.

Die neuen Gondelbahnkabinen: Wer endlich diese Aussicht geniessen will, muss sich noch etwas gedulden. Bild: Rigi Bahnen AG

Der Regierungsrat des Kantons Luzern hatte den Seilbahnkorridor im Frühling 2026 zum zweiten Mal genehmigt. Dagegen gingen erneut zwei Beschwerden ein. Mit einem Einsprecher konnte eine Einigung erzielt werden. Eine zweite Beschwerde verzögert nun das Bewilligungsverfahren. Die Weggiser Stimmbevölkerung hatte die Festsetzung des Seilbahnkorridors 2022 gutgeheissen.

Bundesamt für Verkehr bewilligt neue Gondelbahn

Gleichzeitig habe das Projekt weitere Etappenziele erreicht, schreiben die Rigi Bahnen. Das BAV habe Mitte August den Bau der neuen Gondelbahn in erster Instanz bewilligt. Die Verfügung umfasse die Baubewilligung für die Tal- und Bergstation, den Streckenbau und eine «grosse Zahl an Umsetzungsauflagen», wie es weiter hiess. Einsprecher könnten den Entscheid bis Mitte September an das Bundesverwaltungsgericht weiterziehen.

Der für den Bau der neuen Bergstation notwendige Gestaltungsplan Rigi Kaltbad ist rechtskräftig. Der Weggiser Gemeinderat genehmigte ihn im Juli dieses Jahres, wie es weiter hiess.

Zudem sind laut Mitteilung zwei weitere Baugesuche der Gemeinde Weggis für die Talstation eingereicht worden. Sie plant am unteren Parkplatz an der Rigistrasse West neue Bushaltestellen und drei Parkfelder für Reisecars. Die Rigi Bahnen beantragen zudem einen Lift zwischen der unteren und oberen Ankunftsebene. Das Baugesuch liegt ab 21. August öffentlich auf.

Die Rigi Bahnen planen seit längerer Zeit, die über 50 Jahre alte Pendelbahn Weggis–Rigi Kaltbad durch eine Gondelbahn mit kleinen Kabinen zu ersetzen. Weil die neue Bahn mehr Masten als die alte haben wird, gab es Kritik am Projekt. (sda)