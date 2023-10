Eine jüdische Studentin zeigt sich gegenüber «20 Minuten» erschüttert über die Plakate. «Es ist kein Aufruf zu einer Kundgebung, sondern ein Aufruf zu Gewalt und Krieg. Ich bin überrascht und schockiert, dass ein solches Denken an der Universität besteht.»

«Die UZH bedauert die vielen Opfer und verurteilt den Terrorangriff der Hamas auf Israel in aller Schärfe. Sie distanziert sich entschieden von jeglicher Gewalt und verurteilt deren Unterstützung oder Verherrlichung.»

Der Anlass ist – zumindest an der Uni Zürich – denn auch Geschichte. Am Donnerstagmittag hat die Universität eine Stellungnahme veröffentlicht, daraus geht hervor, dass sie den «Marxistischen Studierenden Zürich» keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Der Aufruf «Intifada bis zum Sieg» sei nicht vereinbar mit der Haltung der Universität Zürich, sie unterstütze demokratisch geführte Diskussionen.

Mit dem Plakat weist die Studierendengruppe auf einen Anlass hin, der am Donnerstag um 18 Uhr auf der Polyterrasse der ETH und der Universität Zürich hätte stattfinden sollen – organisiert von zwei marxistischen Organisationen. Die Rede ist von einer «Solidaritätsbekundung für Palästina». Der Schweizerisch Israelitische Gemeindebund SIG hat bereits am Donnerstagmorgen bei der Universität interveniert, dies berichtet «20 Minuten» .

Als Intifada bezeichnen Palästinenser ihren Aufstand gegen die israelische Besatzung, übersetzt bedeutet das Wort so viel wie «abschütteln».

«Solidarität mit Palästina – Intifada bis zum Sieg.» Diese Aufschrift liest man auf einem Plakat der «Marxistischen Studierenden Zürich». Seit Mittwoch ist es an mehreren Orten der Universität Zürich aufgehängt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Warum züchtigen manche fromme Christen ihre Kinder? Weil es die Bibel so will

Putin in Kirgistan eingetroffen +++ Russische Offensive gegen Frontstadt Awdijiwka

Israel attackiert syrische Flughäfen ++ Grösstes Spital in Gaza voll

Neues EU-Verbot: Bald gibt es kein Glitzer mehr für deine Party – so reagiert der Bund

Mikroplastik ist überall: Die winzigen Plastikteilchen sind ein riesiges Problem für unsere Umwelt und wurden mittlerweile sogar an den entlegensten Orten der Erde nachgewiesen. Auch in unserem Blut schwimmt der Kunststoff mittlerweile. In der Regel entsteht Mikroplastik vor allem durch immer kleiner werdende Plastikabfälle. Doch einigen Produkten wird Mikroplastik sogar bewusst zugesetzt – oder das Produkt besteht gleich aus Mikroplastik.