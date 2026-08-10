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«Handgreiflich geworden»: Model Tamy Glauser erhebt Vorwürfe gegen SBB-Mitarbeiterin

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Auf dem Weg von Deutschland nach Zürich wurde Unternehmerin und Model Tamy Glauser offenbar von einer SBB-Mitarbeiterin tätlich angegangen. Das teilte sie in einem Video auf Social Media.

Als sie aus dem Zug steigt, seien ihr drei Mitarbeiter der SBB entgegengekommen, zwei davon Security-Mitarbeitende. Eine Person habe auf eine Person hinter ihr gezeigt, erzählt sie dem Blick. Die Security-Mitarbeiterin habe jedoch Glauser für die gesuchte Person gehalten und sei auf sie zugelaufen.

Tamy Glausers Schilderung zufolge ging die SBB-Mitarbeiterin wortlos weiter, nachdem ein Kollege sie auf ihren Irrtum hinweisen konnte. Daraufhin habe Glauser die Frau zur Rede gestellt und ihren Namen gefordert. Nach einer Weigerung habe Glauser das Smartphone für ein Foto gezückt, woraufhin die Mitarbeiterin handgreiflich geworden sei und das Handy habe wegschlagen wollen.

Das sei ihr aber nicht gelungen, weshalb sie das Model offenbar gegen eine Wand gedrückt habe. Auf Instagram zeigt Glauser ein Foto, auf dem man rote und blaue Flecken auf ihrem Arm erkennen kann, die davon entstanden sein sollen. Es sei nicht das erste Mal, dass sie so gezielt angegangen worden sei, «einfach, weil ich so aussehe, wie ich aussehe», sagt sie gegenüber «Blick».

SBB prüfen den Vorfall intern

Die SBB hätten sich bei Glauser bislang nicht gemeldet. Das Model erstattet laut eigener Aussage nun Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt. Ein Foto der SBB-Mitarbeiterin habe sie, den Namen nicht.

Gegenüber «Blick» nahmen die SBB Stellung. Man nehme die Vorwürfe ernst und prüfe den Vorfall intern. Zum genauen Hergang könne man sich aktuell nicht konkret äussern. Generell fordern die SBB von ihren Angestellten «ein respektvolles, professionelles und verhältnismässiges Verhalten im Kundenkontakt», zitiert «Blick». (hkl)