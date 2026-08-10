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Model Tamy Glauser erhebt Vorwürfe gegen SBB-Mitarbeiterin

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«Handgreiflich geworden»: Model Tamy Glauser erhebt Vorwürfe gegen SBB-Mitarbeiterin

10.08.2026, 18:2210.08.2026, 19:35

Auf dem Weg von Deutschland nach Zürich wurde Unternehmerin und Model Tamy Glauser offenbar von einer SBB-Mitarbeiterin tätlich angegangen. Das teilte sie in einem Video auf Social Media.

Als sie aus dem Zug steigt, seien ihr drei Mitarbeiter der SBB entgegengekommen, zwei davon Security-Mitarbeitende. Eine Person habe auf eine Person hinter ihr gezeigt, erzählt sie dem Blick. Die Security-Mitarbeiterin habe jedoch Glauser für die gesuchte Person gehalten und sei auf sie zugelaufen.

Tamy Glausers Schilderung zufolge ging die SBB-Mitarbeiterin wortlos weiter, nachdem ein Kollege sie auf ihren Irrtum hinweisen konnte. Daraufhin habe Glauser die Frau zur Rede gestellt und ihren Namen gefordert. Nach einer Weigerung habe Glauser das Smartphone für ein Foto gezückt, woraufhin die Mitarbeiterin handgreiflich geworden sei und das Handy habe wegschlagen wollen.

Das sei ihr aber nicht gelungen, weshalb sie das Model offenbar gegen eine Wand gedrückt habe. Auf Instagram zeigt Glauser ein Foto, auf dem man rote und blaue Flecken auf ihrem Arm erkennen kann, die davon entstanden sein sollen. Es sei nicht das erste Mal, dass sie so gezielt angegangen worden sei, «einfach, weil ich so aussehe, wie ich aussehe», sagt sie gegenüber «Blick».

SBB prüfen den Vorfall intern

Die SBB hätten sich bei Glauser bislang nicht gemeldet. Das Model erstattet laut eigener Aussage nun Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt. Ein Foto der SBB-Mitarbeiterin habe sie, den Namen nicht.

Gegenüber «Blick» nahmen die SBB Stellung. Man nehme die Vorwürfe ernst und prüfe den Vorfall intern. Zum genauen Hergang könne man sich aktuell nicht konkret äussern. Generell fordern die SBB von ihren Angestellten «ein respektvolles, professionelles und verhältnismässiges Verhalten im Kundenkontakt», zitiert «Blick». (hkl)

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Minotauro
10.08.2026 18:53registriert August 2022
Würde Frau Glauser doch lieber mal mit gleichem Engagement den publizierten Missständen bei ihrer Zürcher Fashion Week nachgehen...
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Grillo
10.08.2026 19:02registriert Oktober 2020
Spannende Geschichte, doch wer ist Tamy Glauser?
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Master_Blaster
10.08.2026 18:56registriert März 2021
Das sieht mir nicht nach tätlichem Angriff aus, sondern eher nach Abwehrverletzungen durch die Mitarbeiterin der SBB.
Wollte allenfalls Frau Glauser auf die Mitarbeiterin losgehen und diese musste sich wehren und den Angriff abwehren?
Alles muss gleich zu einer grossen Geschichte aufgebläht werden und für "Community" aufbereitet werden. Schwierig zu akzeptieren, dass man vielleicht einfach ein kleines Licht ist.
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