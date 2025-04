Video: watson/Emanuella Kälin

Ex-Häftling Brian Keller zu seinem ersten Boxkampf: «Ich werde alles tun, um zu gewinnen»

Der wohl berühmteste Häftling der Schweiz, Brian Keller, hat am 26. April seinen ersten Boxkampf in der AXA-Arena. Dabei tritt Brian Keller gegen den Franzosen Claude Wilfried an. Bei dem Kampf handelt es sich um Brians ersten in einem Ring – Wilfried hingegen hat laut eigener Aussage schon 18 Wettkämpfe hinter sich. Kritische Stimmen behaupten, der Kampf sei inszeniert.

Trotz der Kritik läuft der Verkauf der Tickets gemäss dem Veranstalter Mustaf «Musti» Kicaj gut. Noch nie habe er in seinen zehn Jahren als Organisator einen solch gut laufenden Vorverkauf erlebt.

Sollten alle Tickets verkauft werden können, werden den beiden beim Kampf 2000 Menschen zusehen können. Für Personen, die nicht vor Ort sein können, gibt es einen Livestream auf YouTube, den man für 20 Franken mitverfolgen kann.



Der Wirbel um den Kampf ist gross. An einer Medienkonferenz hat watson mit Brian, seinem Kontrahenten Wilfried und dem Veranstalter gesprochen. Ob der Kampf der beiden unlizenzierten Boxer fair ist, an welche Hilfsprojekte gespendet werden soll und was der Kampf für Brian bedeutet, erfährst du im Video. (dek)

