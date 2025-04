Bild: screenshot: keystone

Brian Keller trifft schon mal auf seinen ersten Gegner – ausserhalb des Boxrings

Brian Keller, besser bekannt unter dem Pseudonym «Carlos» ist der meistdiskutierte Straftäter der Schweiz. Immer wieder sorgte er in Vergangenheit mit seinen Gefängnisaufenthalten und Sonderbehandlungen für Schlagzeilen.

Heute Samstag tritt er wieder vor die Medien, es geht jedoch um seine Box-Karriere. Mit seinem Kontrahenten Claude Wilfried gibt er an einer Pressekonferenz Auskunft über «die Hintergründe, die zu diesem Wettkampf geführt haben», wie die Veranstalter mitteilen. Es ist Kellers erster Ernstkampf, das Interesse entsprechend gross.

Brian Keller hat sich lange auf den Kampf vorbereitet, auf Social Media teilt er regelmässig Beiträge von seinem Training. Die Box-Karriere hatte er schon im Visier, als er noch im Gefängnis sass.

Seit Oktober 2024 ist er auf freiem Fuss und verbringt seine Zeit seitdem grösstenteils mit Boxen. Profiboxer zu werden, sei immer sein grösster Traum gewesen, sagt er. Doch wer Boxer werden will, braucht in der Schweiz eine Lizenz. Und die gibt es nur, wenn man bereits Amateurwettkämpfe bestritten hat. Mit dem Kampf gegen Claude Wilfried will Keller dieses Hindernis nun beiseite räumen.

Amateurwettkampf in Winterthur

Am 26. April tritt er in seinem ersten Boxwettkampf gegen den bislang unbekannten Franzosen an. Organisiert hat den Amateurwettkampf der mehrfache Thaibox-Weltmeister Mustaf «Musti» Kicaj aus Winterthur.

Tickets kosten zwischen 30 und 250 Franken. Zudem sollen Interessierte den Kampf für 20 Franken via Youtube-Livestream verfolgen können. Teile der Einnahmen sollen in Hilfsprojekte in Afrika fliessen.

Erhält Brian Keller seine Box-Lizenz?

Auf Tiktok wittern einige ein abgekartetes Spiel, wie der «Blick» berichtet. Der Gegner Claude Wilfried sei gekauft und werde in den ersten Runden K.o. gehen. Kicaj dementiert dies.

«Ich will Brian helfen, einen festen Rahmen zu finden. Damit er wieder selbständig leben kann.» Mustaf «Musti» Kicaj gegenüber dem «Blick»

Dennoch ist Brian Keller die Lizenz nach diesem Sieg nicht gewiss. Seine Straftaten in der Vergangenheit könnten ihm noch in die Quere kommen. Der Schweizer Dachverband hat darüber noch nicht entschieden. (lia)