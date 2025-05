Brian muss seinen zweiten Boxkampf verschieben

Vorerst kein zweiter Boxkampf für Brian Keller: Wegen einer Verletzung muss der Ex-Häftling das Aufeinandertreffen mit dem deutschen Rapper Sinan-G auf unbestimmte Zeit verschieben.

Das teilt Keller in einem kurzen Video auf Tiktok mit, in dem er die Ergebnisse eines CT-Untersuchs zeigt. Demzufolge hat der Amateurboxer kleine Brüche an seiner linken Hand. Diese verunmöglichen ihm nun am 17. Mai gegen seinen geplanten nächsten Gegner Sinan-G, ein deutscher Rapper, zu kämpfen.

Keller will den Kampf aber nicht absagen, sondern verschieben. «Ganz klar, der Kampf muss verschoben werden. Er kann hoffentlich wie geplant in der Schweiz stattfinden», so Keller. Es sei zu viel geredet worden zwischen ihm und Sinan-G, man müsse einfach sehen, wer nun der Stärkere sei.

Dann schickt er noch einige Kampfansagen an seinen Gegner, der wie er eine Gefängnisvergangenheit hat. «Ich muss ihn bestrafen für seine Worte, ihn besiegen, ihn zerstören», so Keller. Die beiden Kontrahenten liefern sich seit längerem einen Kleinkrieg auf Social Media.

Brian Keller, der als bekanntester Ex-Häftling der Schweiz gilt, weil er immer wieder straffällig und teils unter fraglichen Bedingungen eingesperrt wurde, träumt von einer Profibox-Karriere. Seinen ersten Kampf auf Amateurlevel gewann er vor kurzem gegen einen Franzosen in Winterthur nach bereits 38 Sekunden durch Technischen K.O. Manipulationsvorwürfe, die im Anschluss durchs Internet geisterten, wies Keller entschieden zurück. (con)