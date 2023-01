Polizeirapport

Mehrfamilienhäuser bei Brand in Garage in Gränichen AG evakuiert

Bild: Kapo ag

In der Tiefgarage einer Wohnsiedlung in Gränichen AG ist am Mittwochmorgen ein parkiertes Auto in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr musste mehrere Häuser evakuieren.

Verletzt wurde beim etwa um 08.45 ausgebrochenen Brand an der Quellstrasse niemand, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Der Qualm sei aus der Tiefgarage ins Freie gedrungen.

Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort und konnte den Brand löschen. Der betroffene Wagen brannte vollständig aus, etliche weitere Autos wurden stark beschädigt.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bezifferbar. Die Brandursache ist unklar. (aeg/sda)