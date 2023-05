Polizeirapport

Mann nach Brand in Diessenhofen TG tot aufgefunden

In einem Waldstück in Diessenhofen TG ist am Donnerstag ein Mann tot aufgefunden worden. Zuvor war die Feuerwehr wegen eines brennenden Autos dorthin ausgerückt. Die Todesursache sei unbekannt und werde abgeklärt, teilte die Kantonspolizei Thurgau mit.

Kurz vor 10.30 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass es in einem Waldstück in Diessenhofen TG brennt, wie die Polizei weiter mitteilte. Feuerwehrleute seien rasch vor Ort gewesen und hätten ein brennendes Auto löschen können, das auf einem Waldweg in der Nähe eines Campingplatzes am Rhein stand. Dabei sei eine tote, männliche Person aufgefunden worden.

Der Unbekannte wurde zwecks Klärung der Identität und der Todesursache ins Institut für Rechtsmedizin nach St. Gallen gebracht. Die Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren und hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Frauenfeld weitere Ermittlungen aufgenommen. Zudem sucht die Polizei noch Zeugen. (sda)