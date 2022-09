Polizeirapport

Mutmasslicher Entführer rast durch Basel – nach Verfolgungsjagd gestoppt

Ein Autofahrer mit mutmasslichem Entführungsopfer ist in der Nacht auf Dienstag nach seiner Flucht von Frankreich in die Schweiz in Basel festgenommen worden. Der Festnahme in der St. Jakobs-Strasse war eine Verfolgungsjagd vorangegangen.

Der flüchtige Autofahrer wurde auf der St. Jakobs-Strasse gestoppt. Bild: Kantonspolizei Basel-Stadt

Die französische Polizei habe die Meldung erhalten, wonach in Mülhausen (F) eine Frau entführt worden sei, teilte die Basler Kantonspolizei mit. Beim Versuch, einen tatverdächtigen Autofahrer zu kontrollieren, sei dieser geflüchtet, worauf die französische Polizei die Verfolgung aufgenommen habe.

Der Tatverdächtige fuhr gemäss Communiqué mit überhöhter Geschwindigkeit via Deutschland nach Basel, wo mehrere Patrouillenfahrzeuge der Kantonspolizei Basel-Stadt die Verfolgung aufnahmen. Der flüchtige Autofahrer prallte schliesslich kurz nach Mitternacht in der St. Jakobs-Strasse in ein Polizeiauto.

Die Polizei nahm den Flüchtenden fest und übergab ihn den französischen Behörden. Sowohl beim Fluchtfahrzeug wie auch am Patrouillenfahrzeug entstand durch den Zusammenprall erheblicher Sachschaden, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte. Zum mutmasslichen Entführungsopfer äusserte sich die Kantonspolizei auf Anfrage nicht. (sda)