Motorradfahrer in Meiringen BE tödlich verunfallt

Auf der Brünigpassstrasse in Meiringen BE ist es am Sonntagmorgen zu einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und verstarb noch auf der Unfallstelle.

Ersten Abklärungen zufolge war der Motorradfahrer vom Brünigpass in Richtung Meiringen unterwegs, als er im Bereich der Brunnenfluh aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen habe nicht verhindert werden können, dass der Mann noch vor Ort verstarb, so die Polizei. Der Lenker des beteiligten Autos sowie ein mitfahrendes Kleinkind blieben unverletzt. (sda)