Kunde sticht in Wohnung in Bülach Zürich auf Essenslieferant ein

Polizeirapport

Kunde sticht in Wohnung in Bülach ZH auf Essenslieferant ein

In Bülach ZH ist in der Nacht auf Montag ein Essenslieferant bei einem Tötungsversuch schwer verletzt worden. Die Polizei hat kurz danach einen tatverdächtigen Mann festgenommen.

Der Tatverdächtige wurde kurz nach der Tat festgenommen. (Symbolbild) Bild: Getty

Der Essenslieferant wurde gegen 1.30 Uhr vom Kunden in dessen Wohnung gebeten. Dort stach dieser mit einem Messer auf den 24-jährigen Bulgaren ein und verletzte ihn schwer. Das Opfer konnte die Wohnung selbständig verlassen und begab sich in ein nahegelegenes Spital.

Der Tatverdächtige, ein 28-jähriger Schweizer, wurde von der Kantonspolizei Zürich kurze Zeit später am Wohnort seiner Schwester verhaftet. Der genaue Tathergang sowie das Motiv werden untersucht. (sda)