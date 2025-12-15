Um was es sich bei dem EInsatz handelt ist noch unbekannt. (Symbolbild) Bild: tele1

Polizeirapport

Schwer bewaffnete Polizisten in Luzern: Anwohner sollen zu Hause bleiben

Im Luzerner Stadtteil Littau läuft zurzeit ein Einsatz der Polizei. Dieser wurde am Montagmorgen gestartet und dauerte bis rund 11 Uhr.

Ein Teil der Strassen im Quartier wurde während des Einsatzes durch die Polizei abgesperrt. Bild: tele1

Wie die Staatsanwaltschaft Luzern in einer Medienmitteilung schrieb, habe die Polizei einen grösseren Interventionseinsatz im privaten Bereich gehabt. Verletzt wurde dabei niemand.

Vor Ort seien schwer bewaffnete Polizisten gewesen. Anwohner des Stadtteils wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben, ihre Häuser nicht zu verlassen und alle Türen abzuschliessen.

Weitere Informationen zum Einsatz würden aus Gründen des Persönlichkeitsschutz nicht veröffentlicht. (nib)