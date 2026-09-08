Polizeirapport

Grossbrand in Bellach SO: Anwohnende sollen Fenster schliessen

Beim Früchte- und Gemüsehändler Siragusa in Bellach SO ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen.

Die Meldung dazu ging um 10.30 Uhr ein und die Löscharbeiten sind im Gange, wie ein Sprecher der Solothurner Kantonspolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Brand an der Gewerbestrasse führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Alarm-App Alertswiss wies die Bevölkerung darauf hin, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. (sda)