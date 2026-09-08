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Brand in Bellach: Firmengebäude von Siragusa brennt

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Grossbrand in Bellach SO: Anwohnende sollen Fenster schliessen

Beim Früchte- und Gemüsehändler Siragusa in Bellach SO ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen.
08.09.2026, 11:3508.09.2026, 12:09

Die Meldung dazu ging um 10.30 Uhr ein und die Löscharbeiten sind im Gange, wie ein Sprecher der Solothurner Kantonspolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Brand an der Gewerbestrasse führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Alarm-App Alertswiss wies die Bevölkerung darauf hin, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. (sda)

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