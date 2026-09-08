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Brand in Bellach: Firmengebäude von Siragusa brennt

Video: watson/nina bürge
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Grossbrand in Bellach SO: Eine Person vermisst

Beim Früchte- und Gemüsehändler Siragusa in Bellach SO ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Eine Person wird nun vermisst
08.09.2026, 11:3508.09.2026, 15:38

Die Meldung dazu ging um 11.30 Uhr ein, wie ein Sprecher der Solothurner Kantonspolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Daraufhin seien umgehend mehrere Feuerwehren, der Notarzt und mehrere Polizeipatrouillen aufgeboten worden.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereit im Vollbrand, so die Kantonspolizei gegenüber «20minuten». Trotz rascher Löschaktionen sei es bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Eine Person gilt noch als Vermisst: «Momentan ist unklar, ob sie sich zum Brandzeitpunkt im Gebäude befand», so der Polizeisprecher.

Video: watson/nina bürge

Der Brand an der Gewerbestrasse führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Alarm-App Alertswiss wies die Bevölkerung darauf hin, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Kurz vor 14.00 Uhr gab Alertswiss wieder entwarnung. Die Löscharbeiten seien jedoch weiterhin im Gange, schreibt 20minuten. (cpf/sda)

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