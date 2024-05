Polizeirapport

Nach Schockanruf in Grenchen SO: Frau gab Betrüger mehrere 10'000 Franken

In den letzten Wochen sind im Kanton Solothurn vermehrt betrügerische Telefonanrufe gemeldet worden. In Grenchen SO übergab eine Frau mehrere 10'000 Franken an Betrüger, nachdem ein falscher Polizist sie angerufen und sie dazu überredet hatte, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Die Frau habe der Täterschaft das Bargeld an ihrem Wohnort ausgehändigt, hiess es. Seit dem 1. April seien über 200 Meldungen über betrügerische Telefonanrufe eingegangen, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Man gehe von einer grossen Dunkelziffer weiterer Anrufe aus.

Viele der Anrufer würden sich als Polizist ausgeben und im Lauf des Gesprächs eine Lügengeschichte auftischen, beispielsweise im Zusammenhang mit einem Unfall, einem Einbruch oder der Verhaftung nach einer Straftat. Neben persönlichen Anrufen gebe es auch Ansagen mit englischsprachigen Computerstimmen.

Mit Lügen unter Druck gesetzt

Potenzielle Opfer würden mit einer Lügengeschichte massiv unter Druck gesetzt und zu einer Geldzahlung veranlasst. Die Kantonspolizei rät, bei unbekannten Anrufern generell misstrauisch zu sein und niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben.

Telefonate sollen «beim geringsten Verdacht sofort beendet» und über die Notrufnummer 117 der Polizei gemeldet werden.

https://telefonbetrug.ch/ (hkl/sda)