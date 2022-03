Auto landet in Erstfeld UR in einem Schaufenster

In Erstfeld UR ist ein Mann mit seinem Auto am Samstagabend in ein Schaufenster geprallt. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Der Mann sei kurz nach 18.30 Uhr auf der Reussstrasse in Fahrtrichtung Nord unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Uri am Sonntag mit. Bei einer Kreuzung habe er sich kurzfristig entschieden, nach rechts abzubiegen.

Das Fahrzeug prallte ins Schaufenster einer Ofenbaufirma. Bild: Kapo Uri

Aufgrund des Tempos seines Autos sei das Abbiegemanöver jedoch missraten. Das Fahrzeug habe eine Gartenrabatte überfahren und sei schliesslich in das Schaufenster einer Ofenbaufirma geprallt.

Der 34-jährige Autofahrer habe sich bei dem Selbstunfall leicht verletzt und sei mit dem Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht worden, hiess es in der Mitteilung weiter. Aufgrund von Alkoholsymptomen sei ihm der Führerausweis noch an der Unfallstelle abgenommen worden. An seinem Auto sei Totalschaden entstanden. Am Firmengebäude sei es zu erheblichem Sachschaden gekommen. (sda)