In Oberuzwil SG ist am Montag ein Auto komplett ausgebrannt. Bild: kantonspolizei st.gallen

Polizeirapport

Auto brennt in Oberuzwil SG komplett aus

Auf einem Vorplatz in Oberuzwil ist am Montag ein Auto komplett ausgebrannt. Obwohl die Feuerwehr den Brand gemäss der Polizei rasch unter Kontrolle brachte, fing auch ein danebenstehendes Fahrzeug Feuer. Verletzt wurde niemand.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Auto bereits in Vollbrand. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Der Sachschaden am komplett ausgebrannten sowie am beschädigten Auto belaufe sich insgesamt auf mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache wird ermittelt. (sda)