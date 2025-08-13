51-Jähriger stirbt nach Streit in Winterthur – Polizei verhaftet Mann

Ein 51-jähriger Mann ist am Dienstagabend bei einem Streit Winterthur tödlich verletzt worden. Die Polizei verhaftete den mutmasslichen Täter nach kurzer Flucht, wie sie mitteilte.

Gegen 22.30 Uhr sei im Püntenareal Wyden ein Streit zwischen zwei Männern und einer Frau eskaliert, schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung am Mittwochmorgen. Ein 51-jährige Mann deutscher Staatsangehörigkeit sei dabei tödlich verletzt worden.

Beim mutmasslichen Täter handle es sich um einen 37-jährigen Brasilianer. Er sei nach einer Fahndung in den frühen Morgenstunden verhaftet worden.

Die Kantonspolizei sowie die zuständige Staatsanwaltschaft ermitteln die genauen Umstände, die zu dieser Tat geführt haben, wie es in der Mitteilung hiess. Um welche Tatwaffe es sich gehandelt habe, könne die Polizei nicht sagen, dies sei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (sda)